В российских воинских эшелонах появились вагоны-рестораны



Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Павел Лисицын

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В воинских эшелонах Центрального военного округа (ЦВО) солдат начали обеспечивать трехразовым горячим питанием в вагонах-ресторанах вместо выдачи сухих пайков, сообщила в среду пресс-служба ЦВО.

Ранее, с осени 2016 года, горячим питанием в поездах обеспечивались исключительно призывники, следующие к месту прохождения службы.

"В воинских эшелонах ЦВО вместо сухпайков военнослужащим будут давать трехразовое горячее питание в вагонах-ресторанах. Первыми воспользоваться такой услугой смогли воинские подразделения из Самарской области, которые отправились на этой неделе к месту выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо сухпайков на завтрак солдаты получили на выбор молочные каши, плов, гуляш, жаркое по-домашнему; на обед - борщ, щи, суп гороховый, мясные блюда из птицы и говядины с гарниром; на ужин - в основном блюда из рыбы. В меню также включены свежие овощи, фрукты и десерты.