В российских воинских эшелонах появились вагоны-рестораны
|
|
Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех Красуха - 4. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В воинских эшелонах Центрального военного округа (ЦВО) солдат начали обеспечивать трехразовым горячим питанием в вагонах-ресторанах вместо выдачи сухих пайков, сообщила в среду пресс-служба ЦВО.
Ранее, с осени 2016 года, горячим питанием в поездах обеспечивались исключительно призывники, следующие к месту прохождения службы.
"В воинских эшелонах ЦВО вместо сухпайков военнослужащим будут давать трехразовое горячее питание в вагонах-ресторанах. Первыми воспользоваться такой услугой смогли воинские подразделения из Самарской области, которые отправились на этой неделе к месту выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вместо сухпайков на завтрак солдаты получили на выбор молочные каши, плов, гуляш, жаркое по-домашнему; на обед - борщ, щи, суп гороховый, мясные блюда из птицы и говядины с гарниром; на ужин - в основном блюда из рыбы. В меню также включены свежие овощи, фрукты и десерты.
|
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.08.2017 Серийные поставки истребителей Су-57 запланированы на 2019 год
31.08.2017 В Минобороны рассказали о росте показателей выполнения гособоронзаказа
31.08.2017 Создание научных рот полностью себя оправдало, считают в Минобороны
31.08.2017 На форуме "Армия-2017" отобрали почти 350 инновационных проектов
31.08.2017 Форум "Армия-2017" привлек большое внимание зарубежных специалистов
31.08.2017 Минобороны намерено развивать сотрудничество с африканскими странами
31.08.2017 Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
31.08.2017 Военнослужащие РФ выявили недостатки боевой экипировки второго поколения "Ратник"