Экипажи истребителей Восточного военного округа покажут мастерство пилотажа
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Истребители Су-35С. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Истребители Восточного военного округа (ВВО) покажут мастерство пилотажа над акваторией бухты Аякс острова Русский в рамках третьего Восточного экономического форума, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан первого ранга Владимир Матвеев.
"Экипажи истребителей впервые выполнят программу группового пилотажа в составе девяти истребителей Су-35С, а также парный и одиночный пилотажи над Владивостоком. Зрителям будут продемонстрированы фигуры высшего пилотажа на новейших истребителях Су-35С, такие как "бочка", "колокол", "зеркало", "ухо", "кадушка", "петля Нестерова" и многие другие", - сказал Матвеев.
По его словам, программа выступления запланирована на 10 минут. Матвеев добавил, что новые многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С поколения "4++" поступили в истребительный авиационный полк, расположенный на аэродроме Центральная Угловая в Приморье, в 2016 году.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.
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30.08.2017
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