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В Севфлоте отчитались об освоении современного оборудования и техники

31.08.2017 РИА Новости 109 0
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Катер проекта 23040Г
Проектное изображение большого гидрографического катера проекта 23040Г, законтрактованного для ВМФ России на ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»
Источник: ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»

МУРМАНСК, 30 авг - РИА Новости. Аварийно-спасательные силы Северного флота постепенно укомплектовываются современной, в том числе уникальной, техникой и оборудованием, позволяющими более эффективно оказывать помощь всем нуждающимся в Арктическом регионе, сообщил журналистам начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань.

"Обеспечение аварийно-спасательных сил Северного флота я назвал бы хорошим", - сказал Горбань и привел в пример катер "Спасатель Кононенко", который вошёл в состав флота менее года назад.

"Это настоящее чудо техники! Катамаран, причём имеющий модульную конструкцию. Вот сейчас он стоит у причала в качестве водолазного катера. На борту находятся 3 контейнера: один - с барокамерой, в другом хранится всё снаряжение, а в третьем - необитаемый подводный аппарат. Поменять контейнеры - и вот уже перед вами пожарный катер", - рассказал начальник управления.

Кроме того, УПАСР первые в ВМФ РФ получили мобильный комплекс водоотлива высокой производительности "МКВ-100". Он предназначен для удаления больших объёмов воды из затопленных отсеков кораблей и судов, откачки нефтепродуктов при ликвидации аварийных разливов и борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций.

"Проще говоря, этот комплекс способен "перекачать океан". Допустим, большой корабль или судно, например, морской буксир "Николай Чикер" водоизмещением в несколько тысяч тонн, вдруг получил пробоину ниже ватерлинии. Через неё хлещет вода, а судно не тонет, потому что помпа откачивает быстрее", - пояснил Горбань.

Помимо водоотливных насосов поступает новое водолазное снаряжение. Управление получило два катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040. "Сил и средств у спасателей Северного флота достаточно для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся в Баренцевом море и Арктическом регионе. И не только своим кораблям и подводным лодкам, но и соседям по Арктике", - добавил начальник УПАСР.
30.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
Арктика
НПА
СФ

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