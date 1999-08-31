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Спасатели Севфлота готовятся отработать помощь аварийной подлодке

31.08.2017 РИА Новости 101 0
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Глубоководный аппарат "АС-34"
Модернизированный спасательный глубоководный аппарат "АС-34"
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 30 авг - РИА Новости. Спасатели Северного флота в ближайший месяц проведут учения, в ходе которых окажут помощь экипажу аварийной подводной лодки, опустившейся на грунт в Баренцевом море, сообщил журналистам начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань.

"Квинтэссенцией нашей работы считаю готовность оказать помощь экипажу подводной лодки, которая потерпела аварию и легла на грунт", - отметил Горбань, добавив, что учение состоится в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря.

"Дизель-электрическая подводная лодка фактически ляжет на грунт. Легенда такова, что экипаж жив, некоторым морякам удалось через торпедные аппараты выйти на поверхность", - раскрыл сценарий учений начальник управления. Первой задачей станет обнаружение лодки и находящихся на воде людей. К этому привлекут тральщик, спасательные и гидрографические суда, а также морскую авиацию - самолёты и вертолёты. Затем начнётся самое главное - спасение личного состава.

"С судна "Георгий Титов" будут спущены на воду спасательные аппараты АС-34 и АС-36, которые поочерёдно состыкуются с лодкой, для того чтобы забрать подводников", - пояснил Горбань.

Он напомнил, что месяц назад в северо-западной части Норвежского моря глубоководный спасательный аппарат АС-34 УПАСР СФ погрузился на глубину 1005 метров. До этого момента ни один из спасательных аппаратов Северного флота не достигал подобных глубин. Этому предшествовала тщательная подготовка. Особо готовился личный состав АС-34: аппарат обитаемый, экипаж - пять человек во главе с командиром капитан-лейтенантом Романом Евменовым.

"Всё прошло замечательно. На глубину чуть больше километра АС-34 погрузился с первого раза, хотя и были определённые опасения. Спасательная подводная лодка зарекомендовала себя с самой лучшей стороны", - отметил Горбань и добавил, что все системы и механизмы работали без замечаний, действия экипажа были профессиональны.
30.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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