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Глава Минобороны Сербии ответил критикам проведения учений с Россией

31.08.2017 РИА Новости 220 0
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Сербские военнослужащие
Сербские военнослужащие на церемонии открытия учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

БЕЛГРАД, 29 авг - РИА Новости. Сербия останется военно-нейтральным государством и будет проводить учения с теми, с кем посчитает нужным, сообщил во вторник журналистам министр обороны страны Александр Вулин в связи заявлениями главы МИД Литвы о нежелательности совместных маневров с Россией.

"Мы военно-нейтральная страна, будем проводить учения со всеми, у кого можем чему-то научиться, а это значит - и с представителями НАТО, и с представителями ОДКБ, и с представителями Вооруженных сил США, и с представителями Вооруженных сил Российской Федерации", - заявил Вулин.

Тем самым он прокомментировал заявления главы МИД Литвы Линаса Линкявичуса, одно из которых он сделал в опубликованном накануне интервью белградской газете "Вечерне новости". Глава литовской дипломатии дал понять, что участие Сербии, претендующей на членство в Евросоюзе, в совместных с Россией военных маневрах нежелательно, поскольку подобные действия "посылают двусмысленные сигналы странам-членам ЕС".

Министр обороны Сербии в этой связи заявил, что Белград самостоятельно принимает решения по внешней политике и по военному сотрудничеству.

"Вооруженные силы будут проводить политику руководства государства, а оно четко сформулировало, что государство Сербия является военно-нейтральной страной. Соответственно, никто не может ни по какой причине определять, с кем нам проводить учения, у кого учиться и что нам делать", - подчеркнул министр.

Он отметил, что не видит ни одной причины менять государственную политику и что Сербия продолжит руководствоваться в первую очередь своими интересами.

"У нас нет намерения вводить санкции против Российской Федерации, как нет у нас и намерения участвовать в конфликтах великих сил, которые не являются нашими конфликтами", - сказал Вулин.
30.08.2017
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