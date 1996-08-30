«ТУПОЛЕВ» - участник международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»



Стенд компании «Туполев» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017»

Источник: http://tupolev.ru/ Стенд компании «Туполев» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017»Источник: http://tupolev.ru/

Компания «Туполев» приняла участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2017», который проходил с 22 по 27 августа 2017 года на территории КВЦ «Патриот».

В составе единой экспозиции Объединенной авиастроительной корпорации были представлены модели самолетов Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Натурные образцы стратегической авиации России компании «Туполев» на статической стоянке аэродрома Кубинка Источник: http://tupolev.ru/

Натурные образцы стратегической авиации России можно было увидеть на статической стоянке аэродрома Кубинка, где совместно с Министерством обороны РФ были представлены стратегический ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический самолет-ракетоносец Ту-95МС, многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 и учебно-тренировочный самолет Ту-134УБЛ.

Представители компании «Туполев» приняли активное участие в деловой программе «Армия-2017», круглых столах по вопросам, посвящённым актуальным проблемам развития авиастроительной отрасли, эксплуатации авиационной техники, провели переговоры по проблемных вопросам с представителями заказчиков и поставщиками комплектующих изделий.

Стенд компании «Туполев» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» Источник: http://tupolev.ru/

В рамках работы форума состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения ГОЗ, в ходе которого в конгресс-зале демоцентра ПАО «ОАК» ведомственными наградами Министерства обороны РФ были торжественно награждены представители Республики Татарстан, ВИАМ, ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев».

Почетные награды вручил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, отметив значительный личный вклад каждого награждаемого в решение задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов вручает почетную награду главному металлургу-начальнику отдела ПАО «Туполев» Ольгу Авдеевой Источник: http://tupolev.ru/

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу заслуженных наград удостоены главный металлург-начальник отдела ПАО «Туполев» Ольга Авдеева и заместитель директора по технологии - начальник технологического отдела ПАО «Туполев» Илья Миркин.