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«ТУПОЛЕВ» - участник международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»

30.08.2017 ПАО "Туполев" 115 0
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Туполев на Армия-2017
Стенд компании «Туполев» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017»
Источник: http://tupolev.ru/

Компания «Туполев» приняла участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2017», который проходил с 22 по 27 августа 2017 года на территории КВЦ «Патриот».


В составе единой экспозиции Объединенной авиастроительной корпорации были представлены модели самолетов Дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.


Натурные образцы стратегической авиации России компании «Туполев» на статической стоянке аэродрома Кубинка
Источник: http://tupolev.ru/

Натурные образцы стратегической авиации России можно было увидеть на статической стоянке аэродрома Кубинка, где совместно с Министерством обороны РФ были представлены стратегический ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический самолет-ракетоносец Ту-95МС, многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 и учебно-тренировочный самолет Ту-134УБЛ.


Представители компании «Туполев» приняли активное участие в деловой программе «Армия-2017», круглых столах по вопросам, посвящённым актуальным проблемам развития авиастроительной отрасли, эксплуатации авиационной техники, провели переговоры по проблемных вопросам с представителями заказчиков и поставщиками комплектующих изделий.


Стенд компании «Туполев» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017»
Источник: http://tupolev.ru/

В рамках работы форума состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам выполнения ГОЗ, в ходе которого в конгресс-зале демоцентра ПАО «ОАК» ведомственными наградами Министерства обороны РФ были торжественно награждены представители Республики Татарстан, ВИАМ, ПАО «ОАК» и ПАО «Туполев».


Почетные награды вручил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, отметив значительный личный вклад каждого награждаемого в решение задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.


Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов вручает почетную награду главному металлургу-начальнику отдела ПАО «Туполев» Ольгу Авдеевой
Источник: http://tupolev.ru/

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу заслуженных наград удостоены главный металлург-начальник отдела ПАО «Туполев» Ольга Авдеева и заместитель директора по технологии - начальник технологического отдела ПАО «Туполев» Илья Миркин.


Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов вручает почетную награду заместителю директора по технологии - начальнику технологического отдела ПАО «Туполев» Илье Миркину
Источник: http://tupolev.ru/
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "Туполев"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-134
Ту-160
Ту-22
Ту-95
Компании
ВИАМ
Минoбороны РФ
ОАК
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ

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