Ответный ход США на российские подводные лодки (NRK, Норвегия)



Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon

Источник: © AFP 2017, Pool/Richard Wainwright Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 PoseidonИсточник: © AFP 2017, Pool/Richard Wainwright

Норвегия закупает новое поколение противолодочных самолетов, а база перемещается из Андойя (Andøya) в Эвенес (Evenes) под аккомпанемент грандиозных протестов местного населения. Два года тому назад комиссия, специально созданная государством, считала, что Норвегия не может позволить себе купить новые самолеты.

Что произошло?

Помимо сотрудничества с США в рамках НАТО, Норвегия еще с 1950-х годов сотрудничала с США на двусторонней основе в области патрулирования и разведки на севере, но об этом говорили не часто.

Для США интерес неизменно представляло географическое положение Норвегии поблизости от больших военных баз на Кольском полуострове и деятельность на этих базах.

Для Норвегии сотрудничество означает технологии и деньги.

Группа экспертов в вооруженных силах Норвегии была создана министром обороны Иной Эриксен Сёрэйде, возглавил ее профессор Ролф Тамнес (Rolf Tamnes).

Группа имела доступ как к секретной, так и к несекретной информации. Вот несколько откровений, сделанных в итоговом докладе "Общие усилия" в 2015 году:

"Сотрудничество с США играет решающую роль в возможности Норвегии заниматься разведывательной деятельностью и мониторингом на севере".

"США очень заинтересованы в том, чтобы отслеживать российские стратегические подводные лодки в районах поблизости от Норвегии".

"Когда Норвегия в конце 1960-х годов приобретала самолеты P-3B Orion, США взяли на себя примерно 2/3 расходов".

То же самое повторилось и в конце 1980-х годов, когда те самолеты были заменены на нынешние P-3C.

Андойя имеет долгую историю, связанную с разведывательной деятельностью, секретами и рассказами, не соответствующими действительности.

В июне 1962 года судно-кабелеукладчик Bullfish тайно проложило от берега подводный кабель длиной в 50 километров с антенной длиной в 500 метров для того, чтобы улавливать звуки далеко в море.

Командование ВМС Северной Норвегии объявило тогда об учебных стрельбах в море к западу от Андойя. Но никаких стрельб не было. Главное было - обеспечить тайну этой операции.

Правительство во главе с премьер-министром Эйнаром Герхардсеном одобрило прокладку кабеля как чисто "научный проект".

Был период, когда Андойя регистрировала больше советских подлодок, чем все только американские соответствующие станции вместе взятые.

Сведениями об американских подводных лодках Polaris с Норвегией не делились.

Интересы местного населения принимались во внимание не всегда. Командование вооруженных сил потребовало убрать деревню Хаугнес (Haugnes), чтобы расширить военно-воздушную базу в Андойя.

Вполне жизнеспособная деревня с 350 жителями, тремя магазинами, школой и клубом прекратила существование, остались только части портовых сооружений, маяк и здания школы.

Когда мы сегодня видим поэтапный отказ от патрульного самолета Orion на базе Андойя и приобретение самолетов Poseidon P8, а также перевод базы в Эвенес, не стоит забывать историю.

В последние годы из-за роста напряженности в отношениях с Россией частыми гостями Норвегии стали американские политики, занимающиеся вопросами обороны. В стране побывал руководитель комитета Сената по вооруженным силам Джон Маккейн, приезжала и министр военно-воздушных сил США Дебора Джеймс. Наиболее примечательным был визит министра обороны Эша Картера в Осло и Северную Норвегию. Подобное происходит нечасто.

За несколько недель до визита американского министра обороны в Норвегию он заявил о желании иметь целую сеть современных патрульных самолетов, которые могли бы отслеживать новые и более современные российские подлодки в Баренцевом море и в Северной Атлантике.

Такие страны, как Канада, Германия, Франция и Италия отказались покупать новые американские противолодочные самолеты Poseidon P8 и вместо этого модернизировали самолеты, которые у них уже были на вооружении.

В последние годы самолеты Orion на Андойя были модернизированы на сумму в 1,2 миллиардов крон для того, чтобы использовать их до 2035 года. Все партии, представленные в Стортинге, кроме партии "Хёйре" и Партии прогресса, скептически отнеслись к идее замены самолетов Orion на новые.

Через два месяца после визита министра обороны США Эша Картера в Норвегию министр обороны Норвегии Ина Эриксен Сёрэйде объявила, что Норвегия покупает у компании Boeing пять новых патрульных самолетов P-8 с современным оборудованием и оружием на борту.

Самолет имеет такой же фюзеляж, как и гражданский Boeing 737, он совершенно иных размеров, чем у сегодняшнего Orion.

Самолет P-8A Poseidon оборудован противолодочными торпедами, которые могут быть выпущены с большой высоты. Самолет оснащен современными маневренными ракетами. Новый самолет может использоваться вместе с американским беспилотником MQ-4C Triton.

Совершенно очевидно, что здесь главной задачей будет не мониторинг в области рыболовства, чем Orion больше всего был известен в последние годы.

В сообщении для прессы говорится, что приобретение будет "обычной покупкой у властей США", стоимость покупки составит 9,8 миллиардов крон.

Многое указывает на то, что в сообщении для прессы рассказано не все. В случае двух прежних покупок морских патрульных самолетов большую часть суммы платили США. Экспертная группа в вооруженных силах Норвегии заявила, что стране нужна поддержка для обновления самолетов, так же, как в случае со строительством последнего поколения разведывательного судна Marjata.

Официальные американские источники тоже рассказывают иную историю. Агентство по сотрудничеству в области безопасности (Defence Security Cooperation Agency) написало в своем докладе, что покупка самолетов обойдется примерно в 15 миллиардов крон. Вероятно, общая цена покупки гораздо больше.

Официальные цифры самой компании Boeing, имеющие отношение к продажам в Австралию, Великобританию и США, показывают, что расходы на приобретение каждого самолета составляют 400 миллионов долларов, или 3,3 миллиарда крон по нынешнему курсу доллара. Это значит, что общая сумма для Норвегии становится почти вдвое выше той, которую одобрил Стортинг.

Во время презентации FOKUS 2014, открытого доклада службы безопасности, посвященного оценке угроз, тогдашний шеф разведки Хелль Грандхаген (Kjell Granhagen) проговорился. Он говорил о "другой задаче службы" в связи с эскалацией российских вооружений, угрожающей США, а не Норвегии. Это касалось модернизации подлодок с межконтинентальными ядерными ракетами.

Хорошо известно и документально подтверждено, что служба военной разведки Норвегии тесно связана с США с 1950-х годов. По данным, содержащимся в 6-м томе "Истории норвежской внешней политики", в 1992 году примерно 50% сотрудников службы разведки были заняты в проектах, финансируемых США. Вероятно, аналогичная цифра для тех, кто работает в Андойя, Фауске (Fauske), Киркенесе, Вадсе и Варде еще выше.

Являются ли новые самолеты американским ответным ходом на новые российские атомные подлодки, угрожающие американским мегаполисам? Могут ли самолеты привести к росту военной напряженности в наших краях? Трудно сказать, в какой степени это американский или норвежский проект, и нет ли противоречий между американскими и норвежскими интересами.

Министр обороны Ине Эриксен Сёрэйде гораздо чаще встречается со своим американским коллегой, чем прежние норвежские министры обороны. Сложно сказать, оказывалось ли на Норвегию давление в вопросе о закупке новых самолетов или в вопросе о базах, но исключать вероятность этого нельзя.

Одно совершенно ясно: США отдают сейчас приоритет северным морям. США собираются воссоздать Кефлавик (Keflavik) в Исландии как базу для патрульных самолетов. Правительство знает, что, возможно, самым лучшим козырем Норвегии для сближения с США и для получения помощи в возможной войне с Россией является сотрудничество в области военной разведки на севере в мирное время.

Эти ставки норвежской стороны - удовольствие во многом дорогое. Разумеется, подобные инвестиции затрудняют использование денег на вооруженные силы и национальную гвардию, а правительство и так критикуют за то, что оно не отдает им приоритет. В Северной Норвегии протестуют против переноса базы из Андойя в Эвенес, и эти протесты стали мощным политическим фактором в год выборов в парламент. Кроме того, Норвегия впадает во все большую зависимость от прямого сотрудничества с США, которое, по мнению некоторых, при администрации Трампа становится более ненадежным.

Двустороннее сотрудничество в области разведки между Норвегий и США - помимо сотрудничества в рамках НАТО - слишком долго существовало в тени. Не настало ли время сделать и этот центральный вопрос, касающийся обороны Норвегии, частью дебатов о норвежских вооруженных силах?

Борд Вормдал (Brd Wormdal)