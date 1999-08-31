Нужно разместить больше американских солдат за границей (Newsweek, США)



Расчет самоходного миномета M1129 на учениях "Saber Strike 17"

Источник: © flickr.com, U.S. Army Europe Расчет самоходного миномета M1129 на учениях "Saber Strike 17"Источник: © flickr.com, U.S. Army Europe

Сейчас, когда Соединенные Штаты пытаются успокоить союзников и устрашить противников на Корейском полуострове и в Европе, становится особенно очевидно, что с дислокацией сухопутных войск США имеются явные проблемы. Мы разместили за рубежом недостаточно подразделений и солдат.

После окончания холодной войны, во время которой за границей постоянно находились сотни тысяч военных, маятник качнулся слишком далеко в сторону базирования сухопутных войск в Соединенных Штатах.

В результате Пентагон вынужден прибегать к постоянной ротации контингентов раз в девять месяцев, чтобы обеспечить постоянное - или, как это называют, "безотрывное" - присутствие, позволяющее добиваться действенного эффекта устрашения и сдерживания с разумными, приемлемыми затратами.

В результате на это постоянное военное присутствие на ротационной основе в Европе и в Южной Корее Министерство обороны тратит больше, чем исходно предполагалось.

Фактически, если брать только текущие расходы без инфраструктурных инвестиций, постоянное присутствие на условиях ротации обходится дороже, чем постоянное базирование.

Если говорить о дипломатических факторах, то нужно отметить, что зарубежные союзники Америки предпочитают постоянное базирование ротации. Размещенные на постоянной основе американские силы, по мнению союзников, указывают на более прочные обязательства со стороны США. Кроме того, они ценят положительный для местных экономик эффект присутствия американских военных и их семей.

В то же время по неофициальным, но убедительным данным, и военные, и их родственники недовольны расширяющимся использованием ротации с длинными плановыми сменами.

По их мнению, им приходится терпеть те же неудобства, что и при ротации контингентов, направляемых в зоны военных действий, но без таких преимуществ командировок в Афганистан и тому подобные места, как "боевые" выплаты и доход, не облагаемый налогами.

Что тревожит еще сильнее, эти сведения подтверждаются снижением числа продлеваемых контрактов в некоторых частях, завершивших очередное плановое присутствие в Корее или Европе.

Если говорить о боевой эффективности, нельзя не признать, что ротируемые части прибывают в Европу и в Южную Корею в более высокой готовности и сохраняют эту готовность в ходе своей девятимесячной или десятимесячной смены благодаря очень высокому уровню активности.

Однако эти преимущества уравновешиваются двумя другими факторами.

Во-первых, укомплектованность частей постоянного базирования выше, чем у ротируемых. Обычно она составляет 95%. А во-вторых, части постоянного базирования обычно лучше знакомы с иностранной культурой, с силами союзников, с местной географией и политическими условиями.

Сейчас Министерство обороны начинает осознавать, что ему пора навести порядок с дислокацией сухопутных войск за рубежом. Оно обещает направить на постоянное базирование в Европу дополнительные силы.

Однако этим нельзя ограничиваться. Во-первых, чтобы снизить отрицательное влияние долгосрочных плановых ротаций на моральный дух, Министерство обороны должно с ними покончить, заменив их в Европе и Южной Корее на краткосрочные, но регулярные ротации.

Во-вторых, чтобы минимизировать постоянный ущерб для бюджета, Соединенным Штатам следует разместить в Европе и Южной Корее подразделения с большим количеством техники и тяжелые подразделения - такие, как бронетанковые части и боевая авиация, - на постоянной основе вместо ротационной.

В-третьих, чтобы как можно полнее пользоваться преимуществами постоянного базирования в области взаимодействия с союзниками, Америке имеет смысл размещать за рубежом на постоянной основе подразделения, которым необходимо как можно более глубокое знание местных правил, норм, обычаев, ландшафта, воздушного пространства, союзных подразделений и персонала. Это относится как к дивизионным и корпусным штаб-квартирам, так и к подразделениям тылового обеспечения.

В-четвертых, в Европе американские силы необходимо на постоянной основе разместить в Польше- целиком или частично, методом раздельного базирования. Это послужит Восточной Европе намного лучшей гарантией и лучше будет сдерживать агрессию, чем ротируемый контингент.

В-пятых, в тех случаях, когда в Европе и Южной Корее будет необходимо периодическое краткосрочное ротационное базирование, Министерству обороны следует делать упор на пехотные бригады и прочие легкие маневренные части.

Джон Дени - научный сотрудник Института стратегических исследований, специалист по национальной безопасности.

Джон Дени (John R. Deni)