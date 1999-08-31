Головная ДЭПЛ класса "Тип-209/1400" прибыла в Индонезию
|
|
Подводная лодка проекта 209/1400Mod ВМС Египта
Источник: МО Арабской республики Египет
ЦАМТО, 30 августа. После 15-дневного перехода с предприятия южнокорейской компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо (о.Кодже) первая ДЭПЛ класса "Тип-209/1400" 28 августа прибыла на ВМБ ВМС Индонезии "Сурабайя".
По информации индонезийских СМИ, в церемонии встречи ДЭПЛ (403) "Нагапаса" (Nagapasa) принял участие начальник штаба ВМС страны адмирала Аде Супанди. Подлодка войдет в состав Восточного флота ВМС Индонезии (KOARMATIM). Местом ее базирования станет ВМБ "Палу".
Как сообщал ЦАМТО, ВМС Индонезии 20 декабря 2011 года заключили с компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на поставку трех подводных лодок проекта "Тип-209/1400" класса "Чанг Бого". По условиям соглашения, первые две ДЭПЛ будут построены на предприятии DSME в Южной Корее, а третья субмарина – на верфи PT PAL в Сурабайе (Индонезия). Блоки третьей подлодки будут построены в Республике Корея и отправлены в Индонезию для завершающей сборки после передачи необходимых технологий.
Церемония передачи ВМС Индонезии первой ДЭПЛ серии состоялась на предприятии DSME в Окпо (о.Кодже) 2 августа. Спуск на воду второй ДЭПЛ серии, (404) "Ардадедали" (Ardadedali), состоялся 24 октября 2016 года. Как планируется, она будет передана заказчику к 2018 году. Поставка компании PT PAL блоков третьей и последней подлодки серии, "Алугоро" (Alugoro), начнется в 2018 году. Ожидается, что ее передача заказчику состоится в 2021 году.
1400-тонная ДЭПЛ "Тип-209/1400" класса "Чанг Бого" имеет длину 61,3 м и ширину 6,25 м. Экипаж – 32 человека (включая 5 офицеров). ДЭПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V493 и развивает максимальную скорость 21 узел в подводном положении и 11 узлов в надводном, дальность плавания в надводном положении – около 10000 морских миль на скорости 10 узлов. Вооружение составят восемь 533-мм торпедных аппаратов, способных выполнять пуск торпед, мин и ракет.
Подлодка разработана для выполнения различных задач, включая противокорабельную борьбу, борьбу с подводными лодками, постановку мин и поддержку операций ССО.
"Нагапаса" станет первой принятой на вооружение ВМС Индонезии подлодкой после передачи флоту ДЭПЛ (401) "Чакра" и (402) "Нанггала" в начале 1980-ых гг.
Строительство новых ДЭПЛ реализуется в рамках амбициозного плана увеличения подводного флота до 12 ед. к 2024 году. В рамках реализации этого плана, помимо постройки подлодок по контракту с DSME, индонезийское руководство в настоящее время ведет переговоры с российскими, французскими и турецкими компаниями-производителями.
|
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.11.2016 ВМС Индонезии планируют приобрести очередную партию из трех подводных лодок нового проекта
28.03.2016 На верфи «Дэу шипбилдинг» спущена на воду головная ДЭПЛ «Тип-209/1400» для ВМС Индонезии
16.10.2015 Индонезия оценивает возможность покупки НАПЛ «Скорпен-1000» компании DCNS
23.09.2015 Индонезия приняла решение приобрести пять российских подводных лодок
09.02.2015 Австралия строит подводный флот
24.11.2014 Ветер Джакарты
27.05.2014 Рынок подводных лодок АТР
11.03.2014 Планы Индонезии относительно постройки подводных лодок