Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Головная ДЭПЛ класса "Тип-209/1400" прибыла в Индонезию

31.08.2017 ЦАМТО 153 0
0
Понравилась новость?
 0
ПЛ 209/1400Mod
Подводная лодка проекта 209/1400Mod ВМС Египта
Источник: МО Арабской республики Египет

ЦАМТО, 30 августа. После 15-дневного перехода с предприятия южнокорейской компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо (о.Кодже) первая ДЭПЛ класса "Тип-209/1400" 28 августа прибыла на ВМБ ВМС Индонезии "Сурабайя".

По информации индонезийских СМИ, в церемонии встречи ДЭПЛ (403) "Нагапаса" (Nagapasa) принял участие начальник штаба ВМС страны адмирала Аде Супанди. Подлодка войдет в состав Восточного флота ВМС Индонезии (KOARMATIM). Местом ее базирования станет ВМБ "Палу".

Как сообщал ЦАМТО, ВМС Индонезии 20 декабря 2011 года заключили с компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на поставку трех подводных лодок проекта "Тип-209/1400" класса "Чанг Бого". По условиям соглашения, первые две ДЭПЛ будут построены на предприятии DSME в Южной Корее, а третья субмарина – на верфи PT PAL в Сурабайе (Индонезия). Блоки третьей подлодки будут построены в Республике Корея и отправлены в Индонезию для завершающей сборки после передачи необходимых технологий.

Церемония передачи ВМС Индонезии первой ДЭПЛ серии состоялась на предприятии DSME в Окпо (о.Кодже) 2 августа. Спуск на воду второй ДЭПЛ серии, (404) "Ардадедали" (Ardadedali), состоялся 24 октября 2016 года. Как планируется, она будет передана заказчику к 2018 году. Поставка компании PT PAL блоков третьей и последней подлодки серии, "Алугоро" (Alugoro), начнется в 2018 году. Ожидается, что ее передача заказчику состоится в 2021 году.

1400-тонная ДЭПЛ "Тип-209/1400" класса "Чанг Бого" имеет длину 61,3 м и ширину 6,25 м. Экипаж – 32 человека (включая 5 офицеров). ДЭПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V493 и развивает максимальную скорость 21 узел в подводном положении и 11 узлов в надводном, дальность плавания в надводном положении – около 10000 морских миль на скорости 10 узлов. Вооружение составят восемь 533-мм торпедных аппаратов, способных выполнять пуск торпед, мин и ракет.

Подлодка разработана для выполнения различных задач, включая противокорабельную борьбу, борьбу с подводными лодками, постановку мин и поддержку операций ССО.

"Нагапаса" станет первой принятой на вооружение ВМС Индонезии подлодкой после передачи флоту ДЭПЛ (401) "Чакра" и (402) "Нанггала" в начале 1980-ых гг.

Строительство новых ДЭПЛ реализуется в рамках амбициозного плана увеличения подводного флота до 12 ед. к 2024 году. В рамках реализации этого плана, помимо постройки подлодок по контракту с DSME, индонезийское руководство в настоящее время ведет переговоры с российскими, французскими и турецкими компаниями-производителями.
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Турция
Франция
Южная Корея
Продукция
Chang Bogo
Компании
DSME
PT. PAL
Проекты
209 тип

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 10:27
  • 4
Пять боевых новинок «Армии-2017»
  • 31.08 10:27
  • 1
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 10:25
  • 41
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 10:15
  • 368
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 09:25
  • 6
Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"
  • 31.08 08:55
  • 1
«ТУПОЛЕВ» - участник международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»
  • 31.08 08:44
  • 9
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 31.08 08:36
  • 99
Вверх-вниз
  • 31.08 08:34
  • 25
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 31.08 08:33
  • 3
«Техмаш» продемонстрировал самоприцеливающиеся боеприпасы
  • 31.08 08:30
  • 1
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 31.08 07:25
  • 8
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 31.08 06:53
  • 1
Сухопутные войска США получат 7,5 тыс. ПТУР "Хеллфайр"
  • 31.08 00:18
  • 1
Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиационный полк ЗВО в Курской области
  • 30.08 21:11
  • 2
Военные на Курилах отработают защиту островов от морского десанта
другие обсуждаемые темы