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ОАК увеличила выручку и валовую прибыль в первом полугодии 2017 года

31.08.2017 ЦАМТО 132 0
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Стенд ОАК
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 30 августа. Объединенная авиастроительная корпорация увеличила выручку и почти в два раза валовую прибыль, согласно промежуточной сокращенной консолидированной отчетности ПАО "ОАК" за 6 месяцев 2017 года.

Выручка выросла на 51% и достигла 179,7 млрд. рублей за первое полугодие 2017 года по сравнению с 118,8 млрд. рублей за аналогичный период 2016 года, валовая прибыль увеличилась до 44,4 млрд. рублей против 22,3 млрд. рублей годом ранее.

Продолжение курса Корпорации на увеличение высокомаржинальных экспортных поставок и увеличение выполняемых работ по ремонту и модернизации воздушных судов способствовало положительному росту выручки и валовой прибыли, который планируется сохранить и во втором полугодии 2017 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
30.08.2017
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в открытом доступе
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ОАК

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