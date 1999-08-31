ОАК увеличила выручку и валовую прибыль в первом полугодии 2017 года



Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 30 августа. Объединенная авиастроительная корпорация увеличила выручку и почти в два раза валовую прибыль, согласно промежуточной сокращенной консолидированной отчетности ПАО "ОАК" за 6 месяцев 2017 года.

Выручка выросла на 51% и достигла 179,7 млрд. рублей за первое полугодие 2017 года по сравнению с 118,8 млрд. рублей за аналогичный период 2016 года, валовая прибыль увеличилась до 44,4 млрд. рублей против 22,3 млрд. рублей годом ранее.

Продолжение курса Корпорации на увеличение высокомаржинальных экспортных поставок и увеличение выполняемых работ по ремонту и модернизации воздушных судов способствовало положительному росту выручки и валовой прибыли, который планируется сохранить и во втором полугодии 2017 года.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".