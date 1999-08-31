ОАК увеличила выручку и валовую прибыль в первом полугодии 2017 года
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Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 30 августа. Объединенная авиастроительная корпорация увеличила выручку и почти в два раза валовую прибыль, согласно промежуточной сокращенной консолидированной отчетности ПАО "ОАК" за 6 месяцев 2017 года.
Выручка выросла на 51% и достигла 179,7 млрд. рублей за первое полугодие 2017 года по сравнению с 118,8 млрд. рублей за аналогичный период 2016 года, валовая прибыль увеличилась до 44,4 млрд. рублей против 22,3 млрд. рублей годом ранее.
Продолжение курса Корпорации на увеличение высокомаржинальных экспортных поставок и увеличение выполняемых работ по ремонту и модернизации воздушных судов способствовало положительному росту выручки и валовой прибыли, который планируется сохранить и во втором полугодии 2017 года.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
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30.08.2017
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