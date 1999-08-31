Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На Северном флоте опробовали уникальный плавучий кран

31.08.2017 ЦАМТО 200 0
0
Понравилась новость?
 0
ПК-7500
Плавкран ПК-7500
Источник: TCFS.ru

ЦАМТО, 30 августа. Специалисты Северного флота использовали уникальный самоходный плавкран с гигантским ковшом для захвата металлоконструкций с глубины при подъеме техники и груза с затопленного в годы войны американского сухогруза "Томас Дональдсон".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань.

Американское судно "Томас Дональдсон" было потоплено немецкой подводной лодкой в 1944 году возле острова Кильдин в Баренцевом море. Специалисты Северного флота в последние годы работают на сухогрузе, поднимая тяжелую технику, в том числе танки "Шерман", и грузы на поверхность.

"Операция по подъему техники, которую пытались доставить Советскому Союзу по ленд-лизу Соединенные Штаты Америки, – особая гордость. Но, если откровенно, подъем артефактов – дело второстепенное, хоть и нужное. Самое главное – отработка профессиональных навыков наших водолазов и операторов необитаемых подводных аппаратов в условиях открытого моря", – цитирует "РИА Новости" В.Горбаня.

Он пояснил, что работа в открытом море значительно сложнее, чем в заливе, где условия достаточно удобные – в море в любой момент может подняться зыбь. Для работы на "Дональдсоне" был сформирован судоподъемный отряд, в который вошли килектор КИЛ-143, катер "Спасатель Кононенко" и плавкран ПК-7500.

"На плавкране мы освоили работу грейферной установки, то есть приспособления, представляющего собой черпак, прицепляемый к грузоподъемному крану и служащий для захвата и выгрузки поднимаемого краном материала – песка, земли, горных пород и лома металлов", – рассказал начальник управления и пояснил, что плавкран имеет огромный ковш, который с глубины 70 м может поднимать металлоконструкции, что и происходило на "Томасе Дональдсоне" во время расчистки верхней палубы затопленного судна.

По словам В.Горбаня, "сам по себе плавкран – уникальный: раньше он был самоходным, доходил своим ходом до Новой Земли, гак может опустить почти на 100-метровую глубину. У крана есть грузовая площадка, на которую можно опустить до тысячи тонн груза. В этом и следующем году будут проводиться работы по восстановлению самоходности плавкрана", – передает "РИА Новости".
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Проекты
НПА
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 10:27
  • 4
Пять боевых новинок «Армии-2017»
  • 31.08 10:27
  • 1
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 10:25
  • 41
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 10:15
  • 368
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 09:25
  • 6
Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"
  • 31.08 08:55
  • 1
«ТУПОЛЕВ» - участник международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»
  • 31.08 08:44
  • 9
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 31.08 08:36
  • 99
Вверх-вниз
  • 31.08 08:34
  • 25
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 31.08 08:33
  • 3
«Техмаш» продемонстрировал самоприцеливающиеся боеприпасы
  • 31.08 08:30
  • 1
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 31.08 07:25
  • 8
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 31.08 06:53
  • 1
Сухопутные войска США получат 7,5 тыс. ПТУР "Хеллфайр"
  • 31.08 00:18
  • 1
Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиационный полк ЗВО в Курской области
  • 30.08 21:11
  • 2
Военные на Курилах отработают защиту островов от морского десанта
другие обсуждаемые темы