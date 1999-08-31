На Северном флоте опробовали уникальный плавучий кран
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Плавкран ПК-7500
Источник: TCFS.ru
ЦАМТО, 30 августа. Специалисты Северного флота использовали уникальный самоходный плавкран с гигантским ковшом для захвата металлоконструкций с глубины при подъеме техники и груза с затопленного в годы войны американского сухогруза "Томас Дональдсон".
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань.
Американское судно "Томас Дональдсон" было потоплено немецкой подводной лодкой в 1944 году возле острова Кильдин в Баренцевом море. Специалисты Северного флота в последние годы работают на сухогрузе, поднимая тяжелую технику, в том числе танки "Шерман", и грузы на поверхность.
"Операция по подъему техники, которую пытались доставить Советскому Союзу по ленд-лизу Соединенные Штаты Америки, – особая гордость. Но, если откровенно, подъем артефактов – дело второстепенное, хоть и нужное. Самое главное – отработка профессиональных навыков наших водолазов и операторов необитаемых подводных аппаратов в условиях открытого моря", – цитирует "РИА Новости" В.Горбаня.
Он пояснил, что работа в открытом море значительно сложнее, чем в заливе, где условия достаточно удобные – в море в любой момент может подняться зыбь. Для работы на "Дональдсоне" был сформирован судоподъемный отряд, в который вошли килектор КИЛ-143, катер "Спасатель Кононенко" и плавкран ПК-7500.
"На плавкране мы освоили работу грейферной установки, то есть приспособления, представляющего собой черпак, прицепляемый к грузоподъемному крану и служащий для захвата и выгрузки поднимаемого краном материала – песка, земли, горных пород и лома металлов", – рассказал начальник управления и пояснил, что плавкран имеет огромный ковш, который с глубины 70 м может поднимать металлоконструкции, что и происходило на "Томасе Дональдсоне" во время расчистки верхней палубы затопленного судна.
По словам В.Горбаня, "сам по себе плавкран – уникальный: раньше он был самоходным, доходил своим ходом до Новой Земли, гак может опустить почти на 100-метровую глубину. У крана есть грузовая площадка, на которую можно опустить до тысячи тонн груза. В этом и следующем году будут проводиться работы по восстановлению самоходности плавкрана", – передает "РИА Новости".
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30.08.2017
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