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Фонд перспективных исследований разрабатывает систему управления "роем" дронов

31.08.2017 RNS 208 0
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Дронбиатлон
Соревнования по дронбиатлону во время показательных учений на полигоне Алабино на форуме Армия. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Задача управления большой группой беспилотных летательных аппаратов является одной из приоритетных, заявляют в Фонде перспективных исследований.

"В ближайшем будущем дроны будут обладать всё большей автономностью, а задачи оператора сократятся: в основном они будут заключаться в корректной постановке задач группе дронов", — сообщил руководитель направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов, которого цитирует пресс-служба ФПИ.

По его мнению, ключевые вопросы развития беспилотных летательных аппаратов сегодня — это автономность дронов, вопросы управления группами аппаратов (роевые технологии) и вопросы энергосбережения.

ФПИ разрабатывает концепцию и программу соревнований для автономных дронов, в том числе объединенных в группы по принципу роевого управления. Ожидается, что уже в ближайшие годы автономные дроны смогут соревноваться в решении различных задач не только под управлением человека-оператора, но также выступая самостоятельно и конкурируя с человеком в том числе в тех задачах, которые сегодня способен решать только сам человек.

Ранее сообщалось, что в рамках форума "Армия-2017" прошел II чемпионат России по дронбиатлону, организованный совместно Минобороны России и Фондом перспективных исследований. Участники соревнований преодолели три десятка препятствий на модернизированной по сравнению с прошлым годом скоростной трассе длиной более 400 метров. Мишенями для стрельбы служила техника условного противника, которую имитировали настоящие боевые машины. Как и в обычном биатлоне, за ошибки и промахи участников соревнований штрафовали и, наоборот, им добавляли дополнительные баллы за выполнение более сложных задач.

В управлении беспилотными летательными аппаратами соревновались не только профессионалы, но и любители, прошедшие предварительный отбор. Они состязались с противниками со сходными летными навыками. Всего в соревнованиях приняли участие 42 пилота. Победителями в личном первенстве в лиге "Профессионалы" стал Александр Смирнов, в лиге "Новички" — Вадим Дзёма, в командном первенстве — коллектив DRT 52 из Нижнего Новгорода.
30.08.2017
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