У Воздушно-космических сил появился шорт-лист



Генерал-лейтенант Игорь Макушев

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC Генерал-лейтенант Игорь МакушевИсточник: © Антон Новодережкин/ТАСC

Выбор кандидатов на должность главкома ВКС едва не стал сенсацией

Минобороны выбрало основных претендентов на пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС). Рассматриваются кандидатуры двух военачальников: заместитель начальника Генштаба, председатель научно-технического совета Минобороны генерал-лейтенант Игорь Макушев и командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко. Примечательно, что изначально на этот пост прочили генерал-полковника Сергея Суровикина. Его назначение могло стать сенсацией, поскольку Суровикин — общевойсковой командир.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, окончательный выбор между Александром Головко и Игорем Макушевым будет сделан в самое ближайшее время, поскольку нынешний главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев до конца сентября уйдет на работу в Совет Федерации. Оба кандидата — заслуженные военачальники и имеют обширный опыт руководящей работы.

Генерал-лейтенант Игорь Макушев родился 6 августа 1964 года в Петропавловске-Камчатском. В 1985 году он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, а в 2006-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Он имеет репутацию опытного пилота-истребителя и боевого командира. Макушев прошел все ступени карьерной лестницы — от летчика до заместителя командующего воздушной армией. Имеет квалификационную категорию «летчик-снайпер» и налет свыше 3 тыс. часов. В должности заместителя командующего 16-й воздушной армией принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года. Широкой общественности Игорь Макушев стал известен, когда летом 2014 года представлял на брифингах позицию российского военного ведомства в связи с гибелью малазийского Boeing 777.

На своей нынешней должности генерал Макушев решает задачи научного обоснования перспективных направлений строительства, развития, подготовки, применения и обеспечения Вооруженных сил.

В отличие от Макушева второй кандидат вышел не из летно-подъемного состава, а из космических сил. Генерал-полковник Александр Головко родился 29 января 1964 года в Днепропетровске. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск (1986), Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского (1996), Военную академию Генерального штаба (2003).

С 1986 по 2001 год служил на различных командных и инженерных должностях в воинских частях Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами им. Г.С. Титова (ГИЦИУ КС). В 2007 году возглавил ГИЦИУ КС, а в 2011 году стал начальником космодрома Плесецк. В декабре 2012 года Головко был назначен командующим Войсками воздушно-космической обороны.

По данным «Известий», до недавнего времени главным претендентом считался командующий Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковник Сергей Суровикин. Правда, по некоторым сведениям, он сам отказался от этой должности. Ведь даже сам факт рассмотрения кандидатуры «сухопутного» генерала стал своего рода сенсацией в военных кругах.

Сергей Суровикин в 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, а в дальнейшем — Академию им. М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. Прошел все ступени офицерской карьеры. В 1990-е годы служил в Таджикистане в 201-й мотострелковой дивизии, а в 2000-е командовал 42-й гвардейской дивизией в Чечне. В 2012 году руководил рабочей группой МО РФ по созданию военной полиции. В октябре 2013 года Суровикин был назначен командующим Войсками Восточного военного округа.

Поводом для выдвижения кандидатуры Суровикина на пост главкома ВКС стало то, что он командовал группировкой войск в Сирии, где сумел эффективно интегрировать в единую систему наземные силы, авиацию, средства ПВО и космическую группировку.

О том, что главнокомандующий Военно-воздушными силами генерал-полковник Виктор Бондарев будет делегирован в Совет Федерации от Кировской области, стало известно в июле этого года. Должность главкома ВВС Бондарев занимает с 6 мая 2012 года. Главнокомандующим ВКС генерал-полковник был назначен 1 августа 2015 года. Именно при нем ВВС превратились в ВКС за счет интеграции в них Войск воздушно-космической обороны.

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