Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Все соединения ВДВ России оснастят комплексами технических средств охраны "Стрелец-часовой"

31.08.2017 ЦАМТО 165 0
0
Понравилась новость?
 0
Стрелец-Часовой
Командный пульт комплекта технических средств охраны "Стрелец-Часовой"
Источник: http://integral-russia.ru/

ЦАМТО, 30 августа. . Стационарные объекты соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, дислоцированных в Тульской и Ивановской областях, а также в Краснодарском крае, снабжены не имеющими аналогов в мире комплексами охраны "Стрелец-часовой".

На объектах ВДВ, подлежащих охране, современный комплекс применяется в непрерывном круглосуточном режиме.

Все десантники, задействованные в обеспечении безопасности охраняемого объекта, имеют личные "умные часы-браслеты" позволяющие скрытно передавать на пульт командира информацию по защищенному цифровому каналу в режиме реального времени об осуществлении охранных мероприятий.

Канал связи, использующийся для передачи таких данных на расстояние до 50 км, невозможно перехватить или заглушить современными средствами радиоэлектронной борьбы.

К 2020 году все соединения ВДВ России, имеющие охраняемые объекты, планируется обеспечить современными комплексами технических средств охраны "Стрелец-часовой".

Особенность применяемой технологии дистанционной системы охраны "Стрелец часовой" позволяет не только осуществлять независимый контроль обстановки на охраняемых объектах и определять нарушителя, место и время нарушения, но и производить сбор и мониторинг информации о состоянии здоровья участников контроля и рубежей охраны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
30.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Стрелец
Стрелец-Часовой
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 10:27
  • 4
Пять боевых новинок «Армии-2017»
  • 31.08 10:27
  • 1
Выдох преисподней: почему огнемет "Шмель" стал самым опасным оружием пехоты
  • 31.08 10:25
  • 41
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 31.08 10:15
  • 368
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 31.08 09:25
  • 6
Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"
  • 31.08 08:55
  • 1
«ТУПОЛЕВ» - участник международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»
  • 31.08 08:44
  • 9
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
  • 31.08 08:36
  • 99
Вверх-вниз
  • 31.08 08:34
  • 25
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 31.08 08:33
  • 3
«Техмаш» продемонстрировал самоприцеливающиеся боеприпасы
  • 31.08 08:30
  • 1
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 31.08 07:25
  • 8
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 31.08 06:53
  • 1
Сухопутные войска США получат 7,5 тыс. ПТУР "Хеллфайр"
  • 31.08 00:18
  • 1
Партия новых истребителей Су-30СМ поступила в авиационный полк ЗВО в Курской области
  • 30.08 21:11
  • 2
Военные на Курилах отработают защиту островов от морского десанта
другие обсуждаемые темы