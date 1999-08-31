Все соединения ВДВ России оснастят комплексами технических средств охраны "Стрелец-часовой"
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Командный пульт комплекта технических средств охраны "Стрелец-Часовой"
Источник: http://integral-russia.ru/
ЦАМТО, 30 августа. . Стационарные объекты соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, дислоцированных в Тульской и Ивановской областях, а также в Краснодарском крае, снабжены не имеющими аналогов в мире комплексами охраны "Стрелец-часовой".
На объектах ВДВ, подлежащих охране, современный комплекс применяется в непрерывном круглосуточном режиме.
Все десантники, задействованные в обеспечении безопасности охраняемого объекта, имеют личные "умные часы-браслеты" позволяющие скрытно передавать на пульт командира информацию по защищенному цифровому каналу в режиме реального времени об осуществлении охранных мероприятий.
Канал связи, использующийся для передачи таких данных на расстояние до 50 км, невозможно перехватить или заглушить современными средствами радиоэлектронной борьбы.
К 2020 году все соединения ВДВ России, имеющие охраняемые объекты, планируется обеспечить современными комплексами технических средств охраны "Стрелец-часовой".
Особенность применяемой технологии дистанционной системы охраны "Стрелец часовой" позволяет не только осуществлять независимый контроль обстановки на охраняемых объектах и определять нарушителя, место и время нарушения, но и производить сбор и мониторинг информации о состоянии здоровья участников контроля и рубежей охраны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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30.08.2017
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