Все соединения ВДВ России оснастят комплексами технических средств охраны "Стрелец-часовой"



Командный пульт комплекта технических средств охраны "Стрелец-Часовой"

Источник: http://integral-russia.ru/ Командный пульт комплекта технических средств охраны "Стрелец-Часовой"Источник: http://integral-russia.ru/

ЦАМТО, 30 августа. . Стационарные объекты соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, дислоцированных в Тульской и Ивановской областях, а также в Краснодарском крае, снабжены не имеющими аналогов в мире комплексами охраны "Стрелец-часовой".

На объектах ВДВ, подлежащих охране, современный комплекс применяется в непрерывном круглосуточном режиме.

Все десантники, задействованные в обеспечении безопасности охраняемого объекта, имеют личные "умные часы-браслеты" позволяющие скрытно передавать на пульт командира информацию по защищенному цифровому каналу в режиме реального времени об осуществлении охранных мероприятий.

Канал связи, использующийся для передачи таких данных на расстояние до 50 км, невозможно перехватить или заглушить современными средствами радиоэлектронной борьбы.

К 2020 году все соединения ВДВ России, имеющие охраняемые объекты, планируется обеспечить современными комплексами технических средств охраны "Стрелец-часовой".

Особенность применяемой технологии дистанционной системы охраны "Стрелец часовой" позволяет не только осуществлять независимый контроль обстановки на охраняемых объектах и определять нарушителя, место и время нарушения, но и производить сбор и мониторинг информации о состоянии здоровья участников контроля и рубежей охраны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.