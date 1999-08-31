Техника позволяет спасателям СФ оказать помощь нуждающимся в Арктическом секторе РФ
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Многофункциональный катер "Спасатель Кононенко"
Источник: ru.wikipedia.org / Общественное достояние
Начальник Управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ капитан 1-го ранга Владимир Горбань привел в пример катер "Спасатель Кононенко" с модульной конструкцией
МУРМАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Спасатели Северного флота (СФ) имеют достаточно техники и опыта, чтобы оказать помощь всем терпящим бедствие в российской Арктике. Как сообщил в среду журналистам начальник Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) СФ капитан 1-го ранга Владимир Горбань, для этого спасатели активно осваивают новую технику, в том числе уникальную для ВМФ России.
"Взять, например, тот же катер "Спасатель Кононенко", который вошел в состав флота менее года назад. Это настоящее чудо техники!" - сказал начальник управления.
Этот катамаран, имеющий модульную конструкцию, может использоваться в качестве водолазного катера. На борту находятся три контейнера: один - с барокамерой, в другом хранится все снаряжение, в третьем - необитаемый подводный аппарат. "Поменять контейнеры - и вот уже перед вами пожарный катер", - сказал Горбань.
Спасатели Севфлота первыми из российских моряков получили мобильный комплекс водоотлива высокой производительности "МКВ-100". Он предназначен для удаления больших объемов воды из затопленных отсеков кораблей и судов, откачки нефтепродуктов при ликвидации аварийных разливов и борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций.
"Мы получили также два катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040. Они очень удачные, а по своим габаритам - как давно нам известные и проверенные водолазные катера", - сообщил начальник УПАСР.
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30.08.2017
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