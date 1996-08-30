

Олег Белоконев

Источник: www.belvpo.com Олег БелоконевИсточник: www.belvpo.com

Сегодня‭ ‬для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств и‭ ‬СМИ‭ ‬состоялся брифинг‭ ‬начальника Генерального штаба Вооруженных Сил‭ – ‬первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева,‭ ‬в рамках которого‭ ‬была доведена исчерпывающая информация обо всех аспектах‭ ‬подготовки и проведения предстоящего совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации‭ «‬Запад-2017‭»‬.‭

Всем известно,‭ ‬что учение пройдет в период с‭ ‬14‭ ‬по‭ ‬20‭ ‬сентября на территории Республики Беларусь и трех полигонах Российской Федерации‭ «‬Лужский‭»‬,‭ «‬Струги Красные‭»‬,‭ «‬Правдинский‭»‬.‭ ‬Общая численность‭ ‬задействованного‭ ‬личного состава‭ ‬составит около‭ ‬12 700‭ ‬военнослужащих.‭ ‬При этом на территории Беларуси будет около‭ ‬10 200‭ ‬человек‭ (‬от РФ‭ – ‬около‭ ‬3‭ ‬тыс.‭)‬,‭ ‬370‭ ‬единиц бронетанковой техники,‭ ‬в том числе около‭ ‬140‭ ‬танков,‭ ‬до‭ ‬150‭ ‬единиц артиллерии и РСЗО,‭ ‬а также порядка‭ ‬40‭ ‬самолетов и вертолетов,‭ ‬о чем‭ ‬2‭ ‬августа‭ ‬2017‭ ‬года были уведомлены государства-участники ОБСЕ по Венскому документу‭ ‬2011‭ ‬года.

Особенностью подготовки‭ ‬данных маневров,‭ ‬как отметил генерал-майор Белоконев,‭ ‬стало то,‭ ‬что данное мероприятие‭ ‬проходит на фоне непростой военно-политической обстановки в регионе.‭

На страницах‭ «‬Военно-политического обозрения‭»‬ мы не раз подчеркивали,‭ ‬что практически‭ ‬сменяя одно другим,‭ ‬проводятся учения НАТО,‭ ‬в ходе которых отрабатываются вопросы применения войск в непосредственной близости от Государственной границы Беларуси.‭ ‬Фактически происходит освоение возможного‭ «‬театра военных действий‭»‬.‭ ‬Количество учений в регионе‭ ‬за последние восемь лет‭ ‬увеличилось вдвое‭,‭ ‬а численность привлекаемых войск за этот же период увеличилась более чем в три раза.

В связи с этим,‭ ‬как отметил начальник Генерального штаба,‭ ‬непонятен ажиотаж относительно учения‭ «‬Запад-2017‭»‬.‭ ‬К примеру,‭ ‬многонациональное учение стран НАТО‭ «‬Anakonda-2016‭»‬ на территории Польши было крупнейшим в Европе со времен завершения‭ «‬холодной войны‭»‬.‭ ‬В нем приняли участие представители‭ ‬24‭ ‬государств.‭ ‬Все‭ ‬его‭ ‬основные параметры превышают показатели учения‭ «‬Запад-2017‭» ‬в несколько раз:‭ ‬по количеству военнослужащих‭ – ‬более чем в‭ ‬2‭ ‬раза,‭ ‬по количеству вооружения и военной техники‭ – ‬почти в‭ ‬4,5‭ ‬раза,‭ ‬по числу самолетов и вертолетов‭ – ‬в‭ ‬1,5‭ ‬раза.‭

Содержание‭ ‬отрабатываемых вопросов имело ярко выраженный недружественный характер и включало развертывание системы разведки,‭ ‬переброску войск к границе Республики Беларусь,‭ ‬отработку задач наступательной тематики.‭ ‬Но‭ ‬почему-то,‭ ‬такого ажиотажа‭ ‬как сейчас никто не поднимал.

Кроме того,‭ ‬сразу после белорусско-российских маневров,‭ ‬с‭ ‬21‭ ‬по‭ ‬29‭ ‬сентября,‭ ‬на территории Польши пройдет крупное многонациональное оперативно-тактическое учение государств-членов НАТО и стран-партнеров‭ «‬Драгун-2017‭»‬ с общей численностью участников около‭ ‬17‭ ‬тысяч человек‭!‬ Будут задействовано‭ ‬порядка тысячи единиц ВВСТ,‭ ‬в том числе‭ ‬более‭ ‬50‭ ‬танков,‭ ‬192‭ ‬боевых бронированных машин,‭ ‬свыше‭ ‬30‭ ‬боевых вертолетов.‭

При этом никто,‭ ‬как подчеркнул Олег Белоконев,‭ ‬ни в Минске,‭ ‬ни в России,‭ ‬ни в других странах не возмущается и не прогнозирует мифическую,‭ ‬в кавычках,‭ ‬оккупацию российских областей,‭ ‬как это подается сегодня отдельными аналитиками и СМИ в отношении нескольких тысяч российских военных.

Поэтому,‭ ‬как отметил начальник Генштаба ВС Беларуси,‭ ‬неадекватно реагировать на подготовку наших войск,‭ ‬по крайней мере,‭ ‬не вполне корректно.‭ ‬Тем более что страна‭ ‬неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по разоружению,‭ ‬верификационной деятельности,‭ ‬укреплению мер доверия и безопасности в рамках ООН и ОБСЕ.‭

К слову,‭ ‬региональная‭ ‬группировка войск‭ (‬сил‭)‬ Беларуси России,‭ ‬которой и предстоит отрабатывать учебно-боевые задачи в ходе учения,‭ ‬также‭ ‬предназначена для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.‭ ‬Поэтому‭ ‬обученность войск данной группировки есть фактор обеспечения мира и спокойствия в целом‭ ‬в‭ ‬Европейском регионе.‭

На обвинения ряда аналитиков и экспертов о возможной агрессии российских войск глава белорусского Генштаба ответил следующее:‭ «‬Акцент,‭ ‬конечно же,‭ ‬тенденциозен,‭ ‬но‭ ‬не серьезен.‭ ‬Венским‭ ‬аргументом для подкрепления такого вывода,‭ ‬по их мнению,‭ ‬выступает‭ ‬открыто опубликованный‭ ‬государственный заказ Министерства обороны‭ ‬РФ на‭ ‬2017‭ ‬год по объему воинских перевозок на территорию Беларуси и обратно в количестве‭ ‬4162‭ ‬вагона.‭

Как человек военный поясняю,‭ ‬что‭ ‬4‭ ‬тыс.‭ ‬вагонов‭ – ‬это примерно полторы мотострелковые дивизии.‭ ‬Хотел бы‭ ‬посмотреть на такого военного деятеля,‭ ‬который решился бы совершать агрессии и оккупации такими силами.‭ ‬Очевидно,‭ ‬он вошел бы в книгу рекордов Гиннеса,‭ ‬правда,‭ ‬не как военный,‭ ‬а как‭ ‬параноик и‭ ‬ненормальный авантюрист.‭

Надеюсь,‭ ‬что после сегодняшней нашей встречи‭ ‬такие‭ ‬домыслы больше не будут будоражить мировую общественность ни сейчас,‭ ‬ни после завершения учения‭»‬.

Как мы уже сообщали‭ ‬в своих материалах‭‬,‭ ‬в основу замысла‭ ‬учения‭ «‬Запад-2017‭» ‬положен один из вариантов‭ ‬событий,‭ ‬происходящих в странах Ближнего Востока и Европе,‭ ‬связанных с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований,‭ ‬международных сепаратистских и террористических организаций,‭ ‬имеющих внешнюю поддержку.‭

С одной стороны‭ ‬– «Северные‭» (‬Беларусь и Россия‭)‬,‭ ‬с другой стороны‭ – «‬Западные‭» – ‬коалиция заинтересованных государств‭ ‬(Вейшнория,‭ ‬Весбария,‭ ‬Лубения‭)‬.

Условное государство‭ ‬Вейшнория расположена в‭ ‬северо-западной части реальной территории Республики Беларусь.‭

Главной причиной‭ ‬обострения обстановки является стремление‭ «‬Западных‭»‬ дестабилизировать обстановку на территории республики и‭ ‬добиться ухудшения отношений между‭ ‬союзными государствами.‭

По подобному сценарию начинались все вооруженные конфликты в последнее время.‭

В основу розыгрышей‭ ‬практических эпизодов положены варианты совместных действий белорусских и российских частей и подразделений,‭ ‬входящих в состав РГВ(С‭)‬,‭ ‬при участии в прикрытии участков Государственной границы,‭ ‬охране и обороне военных объектов,‭ ‬блокировании и‭ ‬ликвидации диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований,‭ ‬а также ведении‭ ‬оборонительного боя.‭

Проведение учения спланировано‭ ‬в два этапа‭.‭

На первом этапе‭ ‬предполагается осуществить‭ ‬завершение подготовки войск‭ (‬сил‭) ‬к боевому применению по изоляции районов действий‭ ‬НВФ и‭ ‬ДРГ‭ ‬противника,‭ ‬наращивание группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов,‭ ‬подготовку к отражению возможной агрессии,‭ ‬а также отработку вопросов организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.

На втором этапе планируется отработать вопросы управления войсками‭ (‬силами‭) ‬в ходе‭ ‬ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся обстановки,‭ ‬организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач.

Начальник Генерального штаба ВС Беларуси в очередной раз подчеркнул,‭ ‬что предстоящее‭ ‬ССУ‭ «‬Запад-2017‭» ‬носит сугубо оборонительный характер,‭ ‬и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом,‭ ‬ни‭ ‬для соседних стран в частности.

Кроме того,‭ ‬Олег‭ ‬Белоконев подчеркнул,‭ ‬что‭ ‬по его окончании в срок до‭ ‬30‭ ‬сентября‭ ‬личный состав,‭ ‬а также ВВСТ‭ ‬Вооруженных Сил Беларуси возвратятся в‭ ‬ППД,‭ ‬а воинские части и подразделения‭ ‬ВС РФ покинут территорию страны.

Автор: Владимир Вуячич