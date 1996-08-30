Всё об учении «Запад-2017» от начальника Генштаба ВС Беларуси
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Олег Белоконев
Источник: www.belvpo.com
Сегодня для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств и СМИ состоялся брифинг начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева, в рамках которого была доведена исчерпывающая информация обо всех аспектах подготовки и проведения предстоящего совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2017».
Всем известно, что учение пройдет в период с 14 по 20 сентября на территории Республики Беларусь и трех полигонах Российской Федерации «Лужский», «Струги Красные», «Правдинский». Общая численность задействованного личного состава составит около 12 700 военнослужащих. При этом на территории Беларуси будет около 10 200 человек (от РФ – около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, а также порядка 40 самолетов и вертолетов, о чем 2 августа 2017 года были уведомлены государства-участники ОБСЕ по Венскому документу 2011 года.
Особенностью подготовки данных маневров, как отметил генерал-майор Белоконев, стало то, что данное мероприятие проходит на фоне непростой военно-политической обстановки в регионе.
На страницах «Военно-политического обозрения» мы не раз подчеркивали, что практически сменяя одно другим, проводятся учения НАТО, в ходе которых отрабатываются вопросы применения войск в непосредственной близости от Государственной границы Беларуси. Фактически происходит освоение возможного «театра военных действий». Количество учений в регионе за последние восемь лет увеличилось вдвое, а численность привлекаемых войск за этот же период увеличилась более чем в три раза.
В связи с этим, как отметил начальник Генерального штаба, непонятен ажиотаж относительно учения «Запад-2017». К примеру, многонациональное учение стран НАТО «Anakonda-2016» на территории Польши было крупнейшим в Европе со времен завершения «холодной войны». В нем приняли участие представители 24 государств. Все его основные параметры превышают показатели учения «Запад-2017» в несколько раз: по количеству военнослужащих – более чем в 2 раза, по количеству вооружения и военной техники – почти в 4,5 раза, по числу самолетов и вертолетов – в 1,5 раза.
Содержание отрабатываемых вопросов имело ярко выраженный недружественный характер и включало развертывание системы разведки, переброску войск к границе Республики Беларусь, отработку задач наступательной тематики. Но почему-то, такого ажиотажа как сейчас никто не поднимал.
Кроме того, сразу после белорусско-российских маневров, с 21 по 29 сентября, на территории Польши пройдет крупное многонациональное оперативно-тактическое учение государств-членов НАТО и стран-партнеров «Драгун-2017» с общей численностью участников около 17 тысяч человек! Будут задействовано порядка тысячи единиц ВВСТ, в том числе более 50 танков, 192 боевых бронированных машин, свыше 30 боевых вертолетов.
При этом никто, как подчеркнул Олег Белоконев, ни в Минске, ни в России, ни в других странах не возмущается и не прогнозирует мифическую, в кавычках, оккупацию российских областей, как это подается сегодня отдельными аналитиками и СМИ в отношении нескольких тысяч российских военных.
Поэтому, как отметил начальник Генштаба ВС Беларуси, неадекватно реагировать на подготовку наших войск, по крайней мере, не вполне корректно. Тем более что страна неукоснительно соблюдает все взятые на себя обязательства в рамках международных и региональных договоров по разоружению, верификационной деятельности, укреплению мер доверия и безопасности в рамках ООН и ОБСЕ.
К слову, региональная группировка войск (сил) Беларуси России, которой и предстоит отрабатывать учебно-боевые задачи в ходе учения, также предназначена для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Поэтому обученность войск данной группировки есть фактор обеспечения мира и спокойствия в целом в Европейском регионе.
На обвинения ряда аналитиков и экспертов о возможной агрессии российских войск глава белорусского Генштаба ответил следующее: «Акцент, конечно же, тенденциозен, но не серьезен. Венским аргументом для подкрепления такого вывода, по их мнению, выступает открыто опубликованный государственный заказ Министерства обороны РФ на 2017 год по объему воинских перевозок на территорию Беларуси и обратно в количестве 4162 вагона.
Как человек военный поясняю, что 4 тыс. вагонов – это примерно полторы мотострелковые дивизии. Хотел бы посмотреть на такого военного деятеля, который решился бы совершать агрессии и оккупации такими силами. Очевидно, он вошел бы в книгу рекордов Гиннеса, правда, не как военный, а как параноик и ненормальный авантюрист.
Надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи такие домыслы больше не будут будоражить мировую общественность ни сейчас, ни после завершения учения».
Как мы уже сообщали в своих материалах, в основу замысла учения «Запад-2017» положен один из вариантов событий, происходящих в странах Ближнего Востока и Европе, связанных с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку.
С одной стороны – «Северные» (Беларусь и Россия), с другой стороны – «Западные» – коалиция заинтересованных государств (Вейшнория, Весбария, Лубения).
Условное государство Вейшнория расположена в северо-западной части реальной территории Республики Беларусь.
|Источник: www.belvpo.com
Главной причиной обострения обстановки является стремление «Западных» дестабилизировать обстановку на территории республики и добиться ухудшения отношений между союзными государствами.
По подобному сценарию начинались все вооруженные конфликты в последнее время.
В основу розыгрышей практических эпизодов положены варианты совместных действий белорусских и российских частей и подразделений, входящих в состав РГВ(С), при участии в прикрытии участков Государственной границы, охране и обороне военных объектов, блокировании и ликвидации диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, а также ведении оборонительного боя.
Проведение учения спланировано в два этапа.
На первом этапе предполагается осуществить завершение подготовки войск (сил) к боевому применению по изоляции районов действий НВФ и ДРГ противника, наращивание группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов, подготовку к отражению возможной агрессии, а также отработку вопросов организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.
На втором этапе планируется отработать вопросы управления войсками (силами) в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся обстановки, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач.
Начальник Генерального штаба ВС Беларуси в очередной раз подчеркнул, что предстоящее ССУ «Запад-2017» носит сугубо оборонительный характер, и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.
Кроме того, Олег Белоконев подчеркнул, что по его окончании в срок до 30 сентября личный состав, а также ВВСТ Вооруженных Сил Беларуси возвратятся в ППД, а воинские части и подразделения ВС РФ покинут территорию страны.
Автор: Владимир Вуячич
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29.08.2017
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