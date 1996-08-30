Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Трудная дорога к стратегической стабильности

30.08.2017 Известия.ru 329 0
0
Понравилась новость?
 0
Dvorkin_V_Z
Дворкин Владимир Зиновьевич. Научный руководитель, Центр проблем СЯС, Академия военных наук, генерал-майор (в зап.). Источник: svop.ru

Генерал-майор Владимир Дворкин — о сложном пути формирования современной системы международных договоров ядерной безопасности

Путь от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки до первых шагов к системе контроля и сокращения ядерных вооружений занял более четверти века. В октябре 1972 года вступило в силу «Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений» (договор ОСВ-1).


Документ ограничивал увеличение числа стационарных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (ПУ МБР) и устанавливал пределы количества пусковых установок баллистических ракет подводных лодок (ПУ БРПЛ). Контроль за соблюдением положений договора осуществлялся с использованием национальных технических средств контроля (НТСК).


Следующим стал договор ОСВ-2, подписанный в июне 1979-го. Он предусматривал ограничение количества носителей (ПУ МБР и БРПЛ, тяжелых бомбардировщиков) до 2,4 тыс. и их дальнейшее уменьшение до 2,25 тыс. единиц. Несмотря на то что сенат США не ратифицировал договор ОСВ-2 из-за ввода войск СССР в Афганистан, стороны условились выполнять его положения.


Вместе с тем технологический прогресс позволил обойти ограничения на количество МБР и БРПЛ: оснастить ракеты неконтролируемым количеством кассетных, а затем и разделяющихся головных частей индивидуального наведения (РГЧ ИН). Это позволило без увеличения числа носителей довести количество ядерных боезарядов до 10–12 тыс. единиц у каждой из сторон.


Застой консультаций и переговоров по ограничению СНВ в начале 1980-х из-за резкого обострения отношений СССР и США, в том числе американских планов «звездных войн», удалось прервать после исторической встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Рейкьявике в 1986 году. Уже в декабре 1987 года был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).


Следующий важнейший этап — длительные изнурительные переговоры и подписание в июне 1991 года президентами Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим договора СНВ-1 о сокращении в два раза количества боезарядов на МБР, БРПЛ, тяжелых бомбардировщиках (до 6 тыс. единиц) и до 1,66 тыс. — самих носителей.


Уникальность этого договора состояла главным образом в системе взаимного контроля. Она предусматривала до 28 ежегодных инспекций на пусковых установках стационарных и мобильных МБР, подводных ракетоносцах, тяжелых бомбардировщиках и свыше 150 уведомлений относительно актуальных исходных данных о состоянии стратегических вооружений, об их передвижениях, инспекционной деятельности. После каждого пуска МБР и БРПЛ происходил обмен телеметрической информацией с записями измеряемых в полете параметров.


Беспрецедентная открытость сторон во многом объясняется пониманием необходимости сохранения стратегического баланса для обеспечения стратегической стабильности, исключающей применение ядерных вооружений.


Консультации и переговоры об ограничении СНВ не прерывались. Еще до вступления в силу договора СНВ-1 в январе 1993-го в Москве президентами России и США был подписан договор СНВ-2. Он предусматривал ограничить число боезарядов на носителях диапазоном 3,8–4,25 тыс. единиц.


США ратифицировали его в 1996 году, Россия — в 2000-м. Однако в связи с продлением срока его действия по дополнительным протоколам на 5 лет и согласованными правилами разграничения стратегической и нестратегической ПРО потребовалась его новая ратификация в сенате США, от чего он отказался. Договор не вступил в силу.


Но уже в процессе подготовки к ратификации договора СНВ-2 была достигнута договоренность с США о новом договоре СНВ-3 (не путать с Пражским договором 2010 года). Был разработан проект этого документа, а его положения в основном согласованы с американцами в процессе консультаций. Достигнуто согласие о разрешении размещать РГЧ ИН на наземных мобильных МБР, поскольку они, как и БРПЛ с РГЧ ИН, всегда рассматривались как средства не разоружающего, а ответного удара. Это неизвестно многим, в том числе упрямым критикам договора СНВ-2. Если бы он был принят, то никаких препятствий для развертывания мобильных МБР с РГЧ ИН типа «Ярс» не существовало бы.


В системе подобных договоров можно упомянуть промежуточный договор о СНП 2003 года, который базировался на процедурах договора СНВ-1. По нему предусматривалось ограничить количество боезарядов сторон до 1,7–2,2 тыс. единиц.


Наконец, последний в ряду — действующий до 2021 года Пражский договор СНВ, ограничивающий количество развернутых носителей до 700 и число боезарядов на них — до 1,55 тыс. единиц.


В России и США есть предположения, что этот договор может стать последним по ряду причин, прежде всего из-за резкого обострения отношений между странами. Вот этого нельзя допустить, поскольку сохранение стратегической стабильности обеспечивается прежде всего в рамках договорных отношений России и США. Они позволяют сохранять устойчивый ядерный баланс и получать исчерпывающую информацию о состоянии и ближайших перспективах состава и основных характеристик СНВ.


Исторический опыт свидетельствует, что отсутствие подобной информации неизбежно приводит к преувеличению сил и возможностей оппонента и, как следствие, к повышению количества и качества своих вооружений при значительных дополнительных затратах. В теории управления это относится к системам с положительной обратной связью с неизбежной потерей устойчивости.


Незначительную часть сведений можно получать с использованием национальных космических средств разведки, но этого совершенно недостаточно. Так, например, нельзя определить реальное количество боезарядов на МБР и БРПЛ, на которое они спроектированы и испытаны.


Если после 2021 года не будет следующего договора по СНВ, то уже через 1,5–2 года стратегический паритет и стабильность будут необратимо разрушены. Сторонам необходимо вспомнить уроки Рейкьявика и преодолеть нынешние противоречия, которые по сравнению с пиком холодной войны можно считать ничтожными.


Владимир Дворкин


Автор — доктор технических наук, профессор, генерал-майор. В настоящее время — главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН


Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
РС-24 Ярс
Персоны
Буш Джордж
Проекты
РСМД
СНВ-1
СНВ-2
СНВ-3
СНП
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 14:14
  • 1
Россия сделала бюджетную версию С-400
  • 30.08 14:01
  • 1
Разведке вернули бесшумные пистолеты
  • 30.08 13:29
  • 96
Вверх-вниз
  • 30.08 12:27
  • 2
В Минобороны пообещали экипировку "железных солдат" в армии через 50 лет
  • 30.08 12:21
  • 5
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 30.08 12:14
  • 11
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
  • 30.08 11:55
  • 2
Индонезия ждет решения России по бартеру истребителей Су-35
  • 30.08 11:43
  • 34
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 30.08 11:29
  • 1
Двигатель для скоростного вертолета может быть создан за год - разработчик
  • 30.08 11:01
  • 1
Летные испытания авиадвигателя для самолета Ил-112В начнутся в сентябре - разработчик
  • 30.08 10:36
  • 1
Станция New Horizons может принять на борт новое послание человечества во Вселенную
  • 30.08 10:33
  • 1
Корпорация Boeing заявляет о том, что истребитель F/A-18E/F Block III может взлетать с трамплина
  • 30.08 10:32
  • 4
Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия
  • 30.08 10:30
  • 4
Отжали
  • 30.08 10:06
  • 6
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
другие обсуждаемые темы