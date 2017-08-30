Разведке вернули бесшумные пистолеты



Пистолет бесшумный 6П9

Источник: Wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Пистолет бесшумный 6П9Источник: Wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin

6П9 станет оружием всех офицеров разведывательных подразделений и подразделений специального назначения

В арсенал российских разведчиков и спецназовцев возвращается специальный пистолет ПБ. С нынешнего года пистолет бесшумный 6П9 станет оружием всех офицеров разведывательных подразделений и подразделений специального назначения (СпН). ПБ был принят на вооружение в конце 1960-х годов. При его разработке учитывался опыт Великой Отечественной войны. Но в конце 1980-х годов ему на смену пришел другой бесшумный пистолет — ПСС. По мнению экспертов и военных, ПБ крайне необходим разведчикам и спецназовцам. Несмотря на свой солидный возраст, ПБ остается одним из лучших в своем классе.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, решение о перевооружении офицеров-разведчиков было принято в нынешнем году. Пока их штатным пистолетом является пистолет Ярыгина (ПЯ). ПБ станет для офицеров вторым штатным пистолетом. В зависимости от поставленной задачи разведчики и спецназовцы будут выбирать между «громким» ПЯ или «бесшумным» ПБ.

Формально, 6П9 с вооружения российской армии снят не был. Но до недавнего времени ими штатно вооружались всего несколько подразделений специального назначения, действующих на Северном Кавказе. Разведчики мотострелковых и танковых бригад обходились штатными пистолетами Макарова.

При весе чуть более одного килограмма и длине в 31 сантиметр ПБ может поражать цели на дальности до 50 метров. При этом звук его выстрела не слышен уже на расстоянии 10 метров.

Работы по пистолету бесшумному начались еще в 1950-х годах. При его разработке учитывался опыт действий разведывательных подразделений в годы Второй мировой войны. Разработчики 6П9 отошли от традиционной схемы, когда на пистолет устанавливался прибор бесшумной и беспламенной стрельбы. Вместо этого ствол ПБ сам является глушителем. Примечательно, что в отличие от пришедшего ему на смену ПСС, ПБ стреляет не специальными бесшумными патронами, а штатными 9-миллиметровыми боеприпасами, такими же, как и у пистолета Макарова.

— Главная проблема при стрельбе из обычного пистолета с установленным глушителем — это скорость патрона, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Обычная пуля при выходе из канала ствола преодолевает сверхзвуковой барьер и слышен сильный хлопок. Именно он и дает главный шум. Поэтому для бесшумного оружия используются специальные патроны, которые летят с дозвуковой скоростью. У них ослабленный пороховой заряд, и поэтому по своим характеристикам они хуже обычных патронов. А вот ПБ использует полноценный боеприпас. И при этом его характеристики по шуму практически не уступают оружию со спецпатронами, не говоря уже об обычных пистолетах с установленными глушителями.

По словам офицера одного из подразделений СпН, 6П9 — это пистолет для выполнения специальных задач.

— Он очень хорош для бесшумного уничтожения целей на малой дистанции. Вспышку прячет полностью, звук рассеивает основательно. Подходящее оружие разведчика, — рассказал офицер. — По сравнению с пистолетом Макарова, очень крупные удобные прицельные приспособления. Хват оружия позволяет использовать его для стрельбы с двух рук. ПБ любит внезапность и основательность. Это его основные черты. Внезапное появление для противника на малых и сверхмалых дистанциях и его уничтожение. А вот сборка и разборка ПБ требует вдумчивости и понимания. Ничего сложного нет. Но есть определенный алгоритм действий. С первого раза мало у кого получается.

Как отметил собеседник «Известий», для штурма зданий и помещений ПБ вряд ли подойдет. Поэтому для таких задач лучше взять ПЯ.

В настоящее время руководство Минобороны уделяет большое внимание развитию спецназа, а также разведывательных частей и подразделений. Помимо бригад специального назначения, отдельные роты СпН формируются в каждой общевойсковой армии. Также активно разворачиваются специальные разведывательные бригады.

Алексей Рамм