Оборонка ищет 25-й кадр

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В цеху ОАО "Концерн Калашников"
Источник: ОАО "Концерн Калашников"
Оборонно-промышленный комплекс России страдает от дефицита кадров
В отечественном оборонно-промышленном комплексе по-прежнему налицо проблема кадрового дефицита. Она возникла с началом 1990-х годов и длительное время не решалась вовсе. Для того чтобы "военные" исследования хоть как-то продвигались, необходимо привлекать разработчиков из "гражданского сектора", полагают эксперты. "Газета.Ru" разбиралась с особенностями подготовки кадров для отечественной оборонки.
Острота дефицита кадров в оборонно-промышленном комплексе несколько снизилась за последнее время, однако до конца вопрос так и не решен. По мнению участников "круглого стола" "Армия и ОПК - основа интеллектуально-технологического лидерства России" под руководством заместителя министра обороны России Руслана Цаликова, многие проблемы в этой сфере еще только ждут своего решения.
Президент Института национальной стратегии, председатель президиума Экспертного совета при коллегии ВПК Михаил Ремизов напомнил, что в последнее время много говорится об исчерпании советского научно-технического задела в сфере вооружения, военной и специальной техники и необходимости создания нового задела. Это одна из задач Государственной программы вооружений на 2018-2025 годы. Можно предположить, что в ее структуре будет высока доля НИОКР. Это серьезный вызов, поскольку управление исследованиями и разработками намного сложнее, чем управление серийным производством. Сложнее - как для заказчика, так и для исполнителя.
В этой связи, считает Михаил Ремизов, представляется важным уделить особое внимание подготовке кадров (включая базовое и дополнительное профессиональное образование) по направлению "управление исследованиями и разработками". Эта специальная образовательная дисциплина STS (Science & Technology Studies) была введена в MIT в 1970-е годы. Сейчас в мире существует более 100 образовательных программ STS, которые могут послужить основой для формирования образовательных стандартов по соответствующему направлению как в военном, так и в гражданском образовании.
По мнению Ремизова, не менее важно ввести специальные квалификационные требования, которые относятся к научной и управленческой компетентности должностных лиц, которые по факту занимают позицию "заказчика НИОКР" в государственных ведомствах.
Кроме того, он назвал ключевым развитие и укрепление на общегосударственном и ведомственном уровнях института "квалифицированного заказчика". Под этим подразумевается пул организаций прикладной науки, обеспечивающих в интересах заказчика НИОКР формирование тактико-технического задания, отбор исполнителей, мониторинг исполнения, а также приемку. Отдельные элементы этого механизма существуют, но, по оценкам многих участников системы "государственных" НИОКР, формальный контроль на этапе исполнения слишком жесткий, а содержательный контроль "на входе" и "на выходе", включая формирование тактико-технического задания, недостаточный.
Для повышения эффективности системы "военных" исследований и разработок, полагает Михаил Ремизов, важно по возможности расширять круг их исполнителей, привлекая команды разработчиков из "гражданского сектора". Это касается как Министерства обороны, так интегрированных структур ОПК. Необходимо выявить барьеры, существующие в этой сфере, и способствовать их снижению. Один из таких барьеров - режим интеллектуальной собственности на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), возникшие при государственном финансировании или софинансировании.
Сегодня государство настаивает, что РИДы, даже при частичном финансировании, принадлежат ему. На практике это означает "омертвление" интеллектуальной собственности, которая не вводится в оборот, и сужение круга разработчиков.
Необходим более гибкий подход к этому вопросу, полагает Михаил Ремизов.
Минпромторг ведет работу над тем, чтобы предусмотреть такие типы контрактов, при которых собственность на РИДы остается за разработчиками.
Такая работа представляется не менее актуальной и для Министерства обороны.
Важно содействовать сближению образовательных стандартов военных и гражданских инженеров, эксплуатантов и разработчиков сложных систем вооружения, военной и специальной техники, включая программы совместной подготовки (в звене дополнительного профессионального образования и магистратуры), полагает президент Института национальной стратегии. Предложения по соответствующему пилотному проекту с участием Академии РВСН им. Петра Великого и НИЯУ МИФИ были инициированы и разработаны под эгидой Экспертного совета коллегии ВПК.
В соответствии с поручением президента по итогам Петербургского форума будут создаваться венчурные фонды при крупных корпорациях, включая интегрированные структуры ОПК.
Важно, считает Михаил Ремизов, чтобы они действовали в рамках целостной, сквозной технологической повестки (системы приоритетов). Кроме того, необходимо, чтобы эта повестка была сформирована с учетом не только состояния гражданских рынков, но и задач безопасности. Можно с высокой вероятностью предположить, что одни и те же группы технологий окажутся приоритетными как с точки зрения новых перспективных гражданских рынков, так и с точки зрения "войн будущего".
Это могло бы стать темой совместного исследования для военных специалистов и представителей венчурного сообщества, считает президент Института национальной стратегии. Наша технологическая политика должна на старте, на этапе формирования планов и программ, выстраиваться как политика "двойного назначения".
Существенные проблемы в сфере подготовки кадров для ОПК и российской промышленности в целом связаны с так называемой болонской системой, единодушно отмечали участники "круглого стола".
Когда Министерство образования вводило "болонские стандарты" для высшей школы, был сделан ряд исключений, в том числе для врачей и инженеров. Иными словами, в профессиях, где особенно высока цена ошибки, сохранили специалитет.
Однако в начале прошлого года министерством была взята линия на расширение "болонских стандартов" и упразднение специалитета в области "инженерное дело, технологии и технические науки". Это вызвало большую критику со стороны промышленности, поскольку в компаниях ОПК кадровый запрос на специалистов в разы больше, чем на бакалавров. Диалог с Минобрнауки по этой теме велся по линии отраслевых ассоциаций, Госдумы, но проблема и в настоящее время не решена.
Со стороны представителей промышленности звучали предложения увеличить срок подготовки бакалавров по ряду инженерных направлений до пяти лет, дополнив такой расширенный бакалавриат годичной инженерной магистратурой. Возможно, это было бы приемлемым компромиссом.
"Незаслуженно забытый специалитет в настоящее время является единственным способом подготовки заводских инженеров как по гражданским специальностям, точнее, по всему спектру технологических специальностей, так и собственно военных инженеров", - заявил "Газете.Ru" ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Глеб Туричин.
По мнению главы СПбГМТУ, в обеих этих сферах уровень бакалавра абсолютно недостаточен для квалицированной работы на предприятиях промышленности, а магистры все же больше предназначены для исследовательской деятельности. И это не позволяет молодым специалистам работать на практике, и притом качественно.
Ректор "Корабелки" убежден, что "наряду с сохранением двухуровневой системы подготовки специалитет крайне необходимо оставить для разработки и обслуживания космической, морской и авиационной техники, да и в целом для разработки и эксплуатации сложных систем вооружения, военной и специальной техники".
Евгений Кузнецов, директор дочерних фондов Российской венчурной компании, рассказал "Газете.Ru", что исторически оборонно-промышленный комплекс во многих странах мира был кладезем продуктов и технологий, которые затем находили применение в гражданском секторе. В тот период трансфер технологий осуществлялся только в одну сторону - из военной сферы в гражданскую. Однако за последнее время, по словам эксперта, наметился трансфер технологий и в обратную сторону. Это, в частности, касается искусственного интеллекта, роботизированных систем и комплексов, ряда других высокотехнологичных продуктов.
И в этом плане для Минобороны России, по мнению Евгения Кузнецова, ключевой задачей становится внедрение гражданских разработок в военное дело. Для этого военным надо уметь взаимодействовать с огромным количеством новых партнеров, состоящих в отдельных элементах инновационной экосистемы, а также способствовать интеграции военной и гражданской сферы деятельности.
В этих целях полезными могут оказаться и бизнес-инкубаторы, и акселераторы на стартап-рынке, полагает эксперт. В частности, в рамках Российской венчурной компании создан фонд "Гражданские технологии оборонно-промышленного комплекса". Руководство РВК в самое ближайшее время намерено существенно увеличить размеры этого фонда. Для этой сферы деятельности в первую очередь необходимы соответствующим образом подготовленные кадры, дефицит которых уже чувствуется в настоящее время. В целом есть все основания полагать, убежден Евгений Кузнецов, что российский оборонно-промышленный комплекс может стать ядром развития отечественной экономики в целом.
Михаил Ходаренок
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29.08.2017
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Корректор
2930
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№1
30.08.2017 06:12
Юмористы однако,
Цитата, q
Минпромторг ведет работу над тем, чтобы предусмотреть такие типы контрактов, при которых собственность на РИДы остается за разработчиками.Ключевое в понимание интеллектуальной собственности, тот факт, что по своей сути это информация. И обращаться с ней нужно именно как с информацией. Информация не имеет свойств материального товара. А имеет свойство непотребляемости и актуальности.
Рассмотрим по порядку. Музыкальный файл можно проиграть миллионы раз, и он останется тем же файлом, только будет храниться на миллионах устройств. Безразлично сколько раз вы его проигрываете. Но со временем, музыкальный файл перестанут слушать и перестанут массово хранить на устройствах. Он перестанет быть востребованным. Вот вам пример непотребляемости и актуальности.
Как эти свойства очевидно выгодны для общества государства и создателя? Информацию выгодно распространять если она востребован. Информацию выгодно использовать если она востребован. Следовательно, нерационально создавать препятствия к распространению и использования востребованной информации. Наоборот, нужно создать условия для наиболее простого использования и распространения востребованной информации. Опять же, если этого не сделать она не будет востребованной, а затраты на ее создания не будет компенсированы.
Получается, что необходимо предоставить свободу в использовании интеллектуальной собственности в производстве. Это совсем не означает, что даром. Это значит, что использующий должен выплатить в пользу системы распространения информации долю экономии в результате использования, а уже система распространения информации должна выплачивать вознаграждение создателю за использование информации. Это как iTunes с пост оплатой. И такие модели уже применяются.
Цитата, q
В этой связи, считает Михаил Ремизов, представляется важным уделить особое внимание подготовке кадров (включая базовое и дополнительное профессиональное образование) по направлению "управление исследованиями и разработками".Угу, давайте больше учить "нажимателей кнопок", они так нам будут нужны если мы стремимся к Индустрии 4.0. Точно юмористы.
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Леонид Андреич
53
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№2
30.08.2017 07:21
- А мне позвольте с обратной стороны прокашлять.. Вспоминая Маршака -
"Как говорила в сказке королева - сначала казнь. А приговор потом"
Кадров по планете рассеяно.. миллионы - это слабо сказано.
А вот ты, читатель - ты хочешь, чтобы они, грамотные, мультилингвальные - вернулись и рядом с тобой сели? Да на зарплату.. хотя бы в полтора раза бОльшую твоей ?
Ась? Не слышу.. Но спинным мозгом чувствую - ведь этим молчанием вы поддерживаете ворюг-мэнэджэров, ребята.. а не Россию..
..Да и времена-то отнюдь не Петровские.. Алексеич и за станком токарным мог постоять.. Сам! Лично! как говорится теперь.. И уехать мог на годы..
Вы представляете сегодня что было бы, если бы царь на годик умотал в Голландию.. на верфь, учиться подлодки из титановых сталей там варить, скажем.. А по характеру нынешний царь таков.. но сдерживает себя.. Своих опричников-стрельцов и меншиковых - жалеет.. ведь работать-то кто будет, если им всем картину Сурикова устроить..
..Да, воровали и при Петре..
"Девяносто два рубли
пропилИ и про@%ли..
Как получишь - дай ответ
- дальше строить, али нет?"
..Но при этом опиралась Расея-матушка всё же не на эффективных мэнэджэров.. а на Инженеров, Строителей, и если на финансистов и бизнесменов, купцов-промышленников, как тогда говорили - то на Профессионалов, а не сынков.. Вроде Демидова-старшого, ещё и не Демидова вовсе, а Демида Григорьича Антуфьева, да пребудет вечной память о нём.. А сыны уже в него пошли..
..И сколько ни учи - "Доога в жизни одна.. всех в люди выводит она.."
- То есть, кто выучился Работать - тот найдёт где работать. Не обязательно, увы, в военном ящике.. можно и где-нить под солнышком устроиться.. Кто выучился РАБОТАТЬ - так того найдут..
Даже если в России платить как пилотам платят - улетают соколы.. От меееестных козлов-чиновников подальше..
Методы Охранки, нынешними царя-батюшки опричниками столь вЕдомые нынче - не помогут..
Снова рабство, шарашки, королёвы, тихомировы? Потом - фон арденны?
..клеймёновы, велиховы, опять же..
"А шесть миллионов доносов - кто писал?" - знаем, плавали..
Так шта пока головка у рыбца российского к пиву - с запашком - вся надежда на шпиёнов..
Как фингальный аккорд & мораль сказки про королеву, здесь верхнему слою повидла, строителям военного коммунизма в одной отдельно взятой России, могу только посоветовать прочесть про Йону фон Ноймана и Фукса.. в английской вике, конешно..
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Стальнов И.П.
189
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№3
30.08.2017 08:44
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, Советское образование самое лучшее, продуманное, эффективное и его "передовики капитализма" развалили, а теперь получается, что надо всё восстанавливать, вот и во всей красе действия либералов, которые и сейчас ещё сидят в креслах и разваливают экономику и МЫ их знаем по пофамильно. А что президент их не знает?. В место того, что бы из опыта СССР взять лучшее и добавить лучшее, что было в мире и сделать социально-справедливое государство, ума, политической воли не хватило, создали олигархическое, коррумпированное,клановое, не эффективное государство. Что имеем, более 22 млн., ГРАЖДАН РОССИИ живут за чертой бедности, кризис, санкции и т.д., которые стали возможны только благодаря тупой, бездарной, а иногда и просто преступной политики власти. Теперь ищем пути выхода, нужны РАБОЧИЕ, не кому стоять у станков. А чем думали? Ладно ЕБНец думал стаканом, но с начала 2000 годов прошло уже практически 17 лет. Вот и возникают проблемы и вопросы к власти и к её первым руководителям.
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Федорович
15
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№4
30.08.2017 11:03
К сожалению и в ВПК работает Закон Паркинсона: "Чем крупнее предприятие, тем чаще оно нанимает неспособных и высокооплачиваемых сотрудников. Почему? Просто потому, что уже работающие на нем люди хотят избежать конкуренции. Лучший способ не столкнуться с опасным противником - брать на работу некомпетентных работников. Лучший способ усыпить в них желание проявлять инициативу - переплачивать. Так руководители обеспечивают себе непоколебимую уверенность в своем положении. Согласно тому же закону, напротив, все, кто полон идей, оригинальных решений или желания улучшить работу предприятия, систематически увольняются. Таким образом, парадокс современности заключается в том, что чем крупнее предприятие, чем дольше оно работает на рынке, тем энергичнее оно отбрасывает динамичные низкооплачиваемые кадры, заменяя их кадрами инертными с непомерно высокой зарплатой. И все это для спокойствия коллектива фирмы".
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Корректор
2930
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№5
30.08.2017 12:21
Цитата, Стальнов И.П. сообщ. №3Они теперь тоже заложники ситуации. :)
У нас теперь не политика, а экономические рефлексы. :)
Цитата, Федорович сообщ. №4Феномен монополии исследователи много и подробно. Но юмор ситуации в том, что экономика не оставляет иных вариантов. :)
Вот так и формируется историческая неизбежность. :)
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