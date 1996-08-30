Американские бомбы разместят поближе к России



Американский бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает бомбу B61-11

Источник: © AFP 2016, DOD Американский бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает бомбу B61-11Источник: © AFP 2016, DOD

ВВС США испытали две ядерные бомбы

Американцы провели вторые летные испытания ядерной бомбы B61-12, серийное производство которой должно начаться в 2020 году. Целью тестов было оценить неядерные функции боеприпаса и способность самолетов его доставлять. В дальнейшем США планируют разместить эти бомбы на базах в Европе, в том числе в Германии, Бельгии и Нидерландах. Эксперты убеждены, что бомбардировщикам вряд ли удастся прорваться через совершенную российскую систему ПВО.

Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) Министерства энергетики США объявило о завершении летных испытаний бомбы B61-12 - модернизированной версии основного термоядерного оружия стратегических ядерных сил страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, испытания прошли 8 августа на полигоне Тонопа, к юго-востоку от одноименного города в штате Невада. Два теста были проведены НУЯБ совместно с военно-воздушными силами США.

Прошедшие тесты имели неядерный характер и были направлены на то, чтобы оценить именно неядерные функции бомбы и способность самолетов ее доставлять.

В рамках тестов бомбу сбросили с истребителя F-15E, базирующегося на базе ВВС США Неллис в Неваде.

Испытания состоялись в рамках программы по продлению срока службы бомбы. Первое подобное испытание состоялось весной этого года. Тогда бомбу сбросили на полигоне Неллис. Основная задача весенних испытаний была аналогична: проверить способности истребителя по доставке бомбы и испытать функционирование ее неядерных компонентов.

"Программа по продлению срока службы B61-12 проходит по графику, она соответствует требованиям национальной безопасности. Эти реалистичные тесты летной квалификации бомбы подтверждают правильность строения B61-12 в аспектах эффективности системы", - заявил заместитель директора НУЯБ по оборонным программам Фил Калбос.

Как ожидается, производство первой партии B61-12 завершится в марте 2020 года, после чего начнется полноценное серийное производство бомб. НУЯБ официально одобрил производство модернизированной версии ядерной бомбы B61, разработанной еще в 1960-х годах.

По утверждению НУЯБ, модернизация и продление службы бомбы поспособствует улучшению национальной безопасности США. Новая модификация должна заменить устаревающие версии боеприпаса B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10.

Как пояснял американский экс-министр энергетики Эрнест Мониз, модернизированная версия бомбы предполагает в первую очередь уменьшение ее размеров. Новая версия боеприпаса, как ожидается, будет совместима с новым поколением истребителей, таких как американский многоцелевой ударный истребитель Joint Strike Fighter F-35.

Особенностью новой бомбы также является ее хвостовое оперение: оно делает бомбу управляемой и более точной. Таким образом, отпадает необходимость точного пролета над целью удара и сброса боеприпаса с парашютом - можно просто сбрасывать его с летящего на большой высоте самолета, после чего бомба автономно спланирует в сторону заданной цели за многие километры, в случае необходимости подруливая.

Соединенные Штаты собираются разместить новые авиабомбы B61-12 на военных базах в Европе - в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. При этом против нахождения американских ядерных бомб на своей территории протестуют целый ряд общественных организаций и официальных лиц европейского сообщества.

По мнению экспертов, запланированное американцами перевооружение на B61-12 направлено не только против России. Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин включил в круг врагов США также Китай, Северную Корею и Иран.

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты также предполагали, что американцы таким образом могут готовиться к гипотетическим столкновениям на восточноевропейском театре военных действий.

НАТО придерживается стратегии сдерживания России с начала 2016 года. В рамках этого подхода в странах Балтии и Польше были размещены дополнительные батальоны военных из США и Западной Европы. Ранее входящие в Северный альянс Латвия, Литва и Эстония просили увеличить присутствие НАТО на своей территории, указывая в качестве обоснования этого действия России, связанные с присоединением Крыма в 2014 году.

Как отмечал в разговоре с "Газетой.Ru" президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков, бомбы B61-12, запущенные с территории Латвии и Эстонии, смогут достигнуть Москвы.

"Эта бомба относится к разряду тактического ядерного оружия, то есть должна применяться на самолетах тактической авиации, но может быть использована и на самолетах стратегической авиации B-52. Это бомба свободного падения, а не ракета, то есть самолет должен преодолеть систему ПВО. В условиях того, что система ПВО в России сейчас довольно совершенная, прорваться будет тяжело", - заключил эксперт.

Отдел "Армия"