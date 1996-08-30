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РКС формирует профессиональную среду для обучения студентов управлению космическими аппаратами

30.08.2017 Интерфакс-АВН 156 0
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Стенд холдинга РКС
Стенд холдинга "Российские космические системы"
Источник: http://spacecorp.ru/

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") совместно с Российским университетом дружбы народов (РУДН) начинает масштабный эксперимент по практическому обучению будущих специалистов ракетно-космической отрасли, сообщает пресс-служба холдинга.

"В рамках этого проекта студенты РУДН получат возможность участвовать в управлении созданным в РКС космическим аппаратом нанокласса ТНС-0 №2 и взаимодействовать со специалистами компании для отработки на базе реальной телеметрической информации космического аппарата задач по моделированию рабочих процессов на его борту", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

Отмечается, что поступающая с борта запущенного 17 августа наноспутника ТНС-0 №2 информация и сам процесс управления будут использованы в качестве "живого" дидактического материала для подготовки будущих специалистов ракетно-космической отрасли России. РКС будет транслировать получаемые данные в Центр управления полетами РУДН, где студенты смогут моделировать процесс управления космическим аппаратом.

"Создание в вузах профессиональной среды позволит еще на этапе обучения формировать у будущих специалистов необходимые компетенции. На предприятия они будут приходить с готовыми проектами и пониманием профессиональных реалий, а не с багажом устаревших теоретических знаний, которые надо приводить в соответствие с современной практикой", - сказал генеральный директор РКС Андрей Тюлин, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, для этого необходимо интегрировать в процесс обучения отдельные модельные и проектные формы профессиональной деятельности. "Совместное управление наноспутником - это пилотный проект большой программы практического обучения, которую мы сейчас разрабатываем совместно с ведущими вузами России", - сказал А.Тюлин.

Ректор РУДН Владимир Филиппов в свою очередь отметил, что студенты и аспиранты Института космических технологий РУДН готовятся принять участие в управлении космическим аппаратом. Они будут собирать статистику, участвовать в обработке телеметрической информации.

"В дальнейшем эта практика станет базой для подготовки научных работ и публикаций о применении малых космических аппаратов нанокласса, проектировании полезной нагрузки для них и создании спутниковых группировок на их основе. Студенты, предлагающие оригинальные идеи, смогут в будущем заняться их практической реализацией на работе в РКС. Соответствующие договоренности достигнуты", - сказал В.Филиппов.

После завершения проекта практического обучения на базе эксплуатации космического аппарата ТНС-0 №2 РКС планирует масштабировать этот опыт в развитии сотрудничества с другими вузами, информирует пресс-служба.
29.08.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Проекты
Наноиндустрия

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