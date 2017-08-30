Россия сделала бюджетную версию С-400



Фото: Самоходная пусковая установка 50П6Е ЗРС С-350Е "Витязь"

Источник: http://otvaga2004.ru/ Фото: Самоходная пусковая установка 50П6Е ЗРС С-350Е "Витязь"Источник: http://otvaga2004.ru/

Зенитные комплексы "Витязь" завершают испытания

Уже в следующем году Россия сможет предложить иностранным военным новейшие зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-350Е "Витязь", разработанные при участии Южной Кореи. Они компактнее и дешевле, чем С-400, но обладают всеми возможностями С-300 и при этом могут постоять за себя в ближнем бою без дополнительного прикрытия "Панцирями" или "Торами". Эксперты предсказывают, что после завершения испытаний и принятия на вооружение "Витязи" потеснят на внешних рынках комплексы семейства "Бук".

Концерн "Алмаз-Антей" презентовал на форуме "Армия-2017" экспортную версию новейшего отечественного комплекса ПВО-ПРО С-350 "Витязь". Как заявил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, до конца этого года концерн намерен завершить государственные испытания этого ЗРС. Сейчас специалисты компании набирают статистику по боевым пускам с перехватом реальных мишеней в различных условиях. Параллельно близятся к концу испытания трех новых зенитных управляемых ракет для этого комплекса.

При создании С-350 был использован опыт, накопленный в ходе разработки зенитно-ракетного комплекса RM-SAM для Южной Кореи. В частности, российские специалисты получили доступ к зарубежным технологиям и элементной базе. Корейский комплекс по своей архитектуре практически аналогичен "Витязю" и использует тот же радар, а вот ракеты и пусковые установки у корейцев свои.

Чтобы задел не пропал даром, была создана отечественная система, компактность и универсальность которой быстро оценили моряки. Флот заказал корабельную ЗРС под названием "Полимент-Редут", предназначенную для установки на фрегаты дальней морской зоны.

Сухопутный "Витязь" предназначен для решения задач так называемой объектовой ПВО - прикрытия штабов, административных центров, заводов. Он не стреляет на ходу, но время его развертывания всего пять минут. Ему доступны аэродинамические цели, самолеты или крылатые ракеты, на расстоянии до 60 км и на высотах от 10 м до 30 км. Баллистические цели ЗРС сбивает на дальности до 30 км и высоте до 25 км.

В базовой комплектации "Витязь" состоит из пункта боевого управления, многофункционального радара 50Н6Е и пусковой установки. Все это монтируется на колесном шасси повышенной проходимости. Преимуществами С-350 являются компактность и большое количество ракет на одной пусковой установке - 12. Причем таких установок в одном дивизионе может быть до восьми.

Кроме того, "Витязю" не нужно прикрытие, поскольку он сам может справиться со всеми средствами воздушного нападения. Для этого он имеет три типа ракет - малой, средней и промежуточной дальности. Одновременно комплекс может наводить до 32 ракет (при наличии второго радара). Для обеспечения безопасности расчета предусмотрено размещение элементов комплекса на удалении до двух километров друг от друга.

Боевой расчет С-350Е - всего три человека, как у С-400. Работа ведется полностью автоматически. Расчет лишь готовит ЗРС к работе и контролирует ход боя, что снижает требования к уровню подготовки экипажей.

"Витязь" может оказаться весьма интересным для иностранных заказчиков. Поскольку он превосходит по своим характеристикам популярные комплексы С-300. И при этом один ЗРС фактически обеспечивает создание эшелонированной ПВО.

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов рассказал "Известиям", что после завершения государственных испытаний и принятия на вооружение "Витязь" может стать желанным товаром для иностранных покупателей и составит конкуренцию комплексам семейства "Бук".

- "Витязь" - это принципиально новый комплекс, а не модернизация советской системы, благодаря этому С-350Е превосходит даже "Бук-М3", - отметил эксперт. - Кроме того, эта система явно будет дешевле С-400. Все это может привлечь серьезных покупателей.

По словам Андрея Фролова, ЗРС "Витязь" могут захотеть приобрести те страны, которые боятся атак с применением беспилотников, крылатых ракет, но при этом ограничены в средствах.

- Покупатели получат компактный комплекс средней и малой дальности с возможностями ПРО, - отметил специалист. - Это актуально для государств, желающих создать полноценную систему ПВО-ПРО и избежать больших затрат. Покупателями могут стать Индия, Алжир, Армения, Вьетнам и те страны Ближнего Востока, у которых нет денег на С-400.

Разработка С-350 "Витязь" стартовала в 2007 году, когда возникла потребность для новой ЗРС для сухопутных войск и ВМФ. Впервые система была показана публике в 2013 году. Однако из-за трудностей с разработкой новых ракет сдача комплекса затянулась.

Николай Сурков