Индонезия ждет решения России по бартеру истребителей Су-35



Второй опытный образец российского истребителя Су-35 (Су-35-2; бортовой номер "902"), схема окраски которого положена в основу новой схемы имитационной окраски "shark" истребителей F-16C из состава 64-й эскадрильи "агрессоров" ВВС США

Источник: АО "Компания "Сухой" Второй опытный образец российского истребителя Су-35 (Су-35-2; бортовой номер "902"), схема окраски которого положена в основу новой схемы имитационной окраски "shark" истребителей F-16C из состава 64-й эскадрильи "агрессоров" ВВС СШАИсточник: АО "Компания "Сухой"

Индонезийское правительство ждет решения России относительно бартерной сделки на поставку Джакарте истребителей Су-35, сообщает издание Antara News.

"Мы дали время, чтобы обсудить условия между собой", - сказал министр торговли Индонезии Енгартиасто Лукита. "Мы до сих пор составляет список товаров для бартера, среди которых мебель, кофе и сахар... Боевая техника также включена в список, это продукция компании Pindad и PT DI, включая корабли и другие товары. Мы составим список, из которго они смогут сделать свой выбор", - добавил он.

Ранее министр обороны Индонезии Реймизард Рякуду сообщил, что правительство страны планирует приобрести в России 11 истребителей Су-35 на замену американским F-5E/F Tiger II. В свою очередь, директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов ранее сообщил журналистам, что Россия в рамках контракта берет на себя обязательства согласно индонезийскому законодательству обеспечить бартерную сделку при поставках Су-35. "Индонезии есть что поставить, это и каучук, и пальмовое масло, и другие товары", - добавил Кладов.

7 августа индонезийская государственная торговая компания PT Perusahaan Perdagangan и российская госкорпорация "Ростех" подписали меморандум по условиям оплаты поставляемых Индонезии самолетов Су-35 традиционными товарами индонезийского экспорта. Посол Индонезии в России Вахид Суприяди сообщил RNS, что стороны при обсуждении условий соглашения на поставку истребителей рассмотрели возможность частичной передачи технологий и организации лицензионного производства некоторого оборудования в Индонезии.

Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", оснащен двигателями с управляемым вектором тяги. Самолеты Су-35 испытаны в боевых условиях в составе российской авиагруппы в Сирии.