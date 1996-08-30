Финляндия пока не решила, у кого будет закупать истребители



Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии

Источник: militaryparitet.com Истребитель F/A-18 Hornet ВВС ФинляндииИсточник: militaryparitet.com

Президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinsit) опроверг заявление своего американского коллеги Дональда Трампа о том, что финны приобретут новые самолеты у компании Boeing.

Финские военные рассматривают вариант покупки Boeing F/A-18 Super Hornet вместо устаревших Hornet. Представители американской компании уже приезжали в Суоми рекламировать свои истребители.

В министерстве обороны заявили Yle, что пять производителей истребителей готовы помочь Финляндии обновить их флот, однако на данном этапе даже не поданы заявки на тендер. Финны также рассматривают вариант покупки Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, Lockheed Martin F-35 и Saab Gripen.