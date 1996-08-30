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Пять боевых новинок «Армии-2017»

30.08.2017 Ростех 1039 0
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Винтовка СВЧ
Винтовка СВЧ
Источник: Пресс-служба концерна "Калашников"

Современные образцы вооружения и техники, представленные на форуме холдингами Ростеха

В этом году Ростех представил на Международном военно-техническом форуме «Армия» более 400 образцов продукции военного назначения. На территории парка «Патриот» был организован отдельный павильон Госкорпорации, где были размещены стенды холдингов Ростеха. Военная техника традиционно демонстрировалась и в рамках уличной экспозиции форума. Некоторые экспонаты были представлены широкой публике впервые.


Снайперская винтовка СВЧ


Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) – новейшая разработка концерна «Калашников» в области высокоточного стрелкового оружия.


На сегодняшний день новая полуавтоматическая снайперская винтовка представлена в двух калибрах – 7,62x54 мм и 7,62x51 мм (последний также известен как .308 Win, который очень популярен на мировом рынке).


От привычного стрелкового оружия советского и российского производства СВЧ отличается в первую очередь компоновкой: почти вся часть нагрузки приходится на стальную часть. Конструкторы решили уйти от традиционной схемы со ствольной коробкой, закрывающейся крышкой. В новой винтовке упрощено крепление оптики, коллиматорных прицелов, ночных и тепловизионных насадок и других прицельных комплексов.


Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ)
Источник: Ренат Закиев / РГ

По мнению гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко, у винтовки очень большое будущее, интерес есть у Минобороны и Росгвардии, а также у экспортных партнеров. Существуют большие перспективы на гражданском рынке. «Часть испытаний, касающихся гражданского направления, мы уже в этом году ведем и надеемся в ближайшее время приступить к испытаниям этих винтовок для силовых структур», – заявил он в интервью ТАСС.


Боевая машина поддержки танков «Терминатор»


В рамках демонстрационных показов на полигоне Алабино была задействована боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». На форуме также стало известно, что Минобороны России и Уралвагонзавод (УВЗ) впервые подписали контракты по поставкам «Терминаторов» в интересах Сухопутных войск.


БМПТ Терминатор. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Субботин

Боевая машина «Терминатор» предназначена для поддержки танков на поле боя и уничтожения противотанковых средств противника. Конструкторы УВЗ выпустили несколько модификаций «Терминатора» на базе танков Т-72 и Т-90. Базовое вооружение состоит из двух 30-мм пушек, пулемета ПКТМ и противотанковых управляемых ракет «Атака» с лазерной системой наведения, а также двух гранатометов АГС-17 «Пламя».


Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до четырех целей одновременно, в том числе вертолеты и низколетящие самолеты. При этом бронезащита «Терминатора» практически равна уровню защиты танка Т-90А.


Мотоцикл ИЖ для спецназа


В рамках форума «Армия-2017» прошла презентация бесшумного мотоцикла, разработанного концерном «Калашников» для сил специального назначения. Как рассказал гендиректор концерна Алексей Криворучко, российское военное ведомство уже тестирует электрические мотоциклы.


Мотоцикл ИЖ для спецназа
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

По сообщению главы концерна, линейка производимых концерном мотоциклов будет весьма широкой. «Будем делать разные модели, различного класса, но упор будет сделан на электрические мотоциклы», – пояснил он ТАСС.


Как ранее сообщалось, «Калашников» разработал электромотоцикл для подразделений полиции. Запас хода на одной зарядке составляет 100 км. Первые образцы будут переданы московской полиции в конце августа.


Боевой модуль с применением нейросетевых технологий


Концерн «Калашников» на форуме «Армия-2017» впервые представил новый боевой модуль с применением нейросетевых технологий, позволяющих ему распознавать цели и принимать решения.


Боевой модуль с применением нейросетевых технологий
Источник: Концерн «Калашников»

Как рассказали в пресс-службе концерна, нейросеть – это обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта. В концерне отметили, что данный боевой модуль может быть установлен на любую технику. Новинка может пойти в серию уже в 2018 году.


Танк третьего поколения «Армата»


На «Армии-2017» Ростех впервые выступил с танковой продукцией. Уралвагонзавод, входящий в Госкорпорацию, показал более 40 перспективных изделий, в том числе и единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 «Армата».


Как ранее сообщил ТАСС вице-премьер России Дмитрий Рогозин, новейший российский танк «Армата» начнет поступать в вооруженные силы после 2019 года.


Танк Т-14 Армата на международном военно-техническом форуме Армия-2017
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Армата» – принципиально новая и полностью российская разработка. В машине применены самые современные конструкторские решения, в частности, башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Это позволяет танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. При этом броня «Арматы» способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
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Россия
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АГС-17
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ПКТМ
Т-72
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