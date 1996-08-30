Сергей Чемезов: Сотрудничество Ростеха с КНР можно назвать масштабным



Сергей Чемезов

Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Сергей ЧемезовИсточник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Глава Ростеха о перспективах отношений с китайскими партнерами

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью китайскому агентству «Синьхуа» рассказал о перспективах сотрудничества с КНР и совместных проектах, которые уже сегодня реализуются не только в сфере ВТС, но и в различных сферах гражданского и двойного назначения, в том числе и высокотехнологичных.

«На Китай приходится более 15% портфеля заказов Ростеха и «Рособоронэкспорта»

Как сообщил в интервью Сергей Чемезов, сегодня на Китай приходится более 15% всех заказов Ростеха и «Рособоронэкспорта» в сфере продукции военного назначения (ПВН).

«Портфель заказов Ростеха и «Рособоронэкспорта» в сфере ПВН в последние годы стабильно растет и на сегодняшний день составляет примерно 45 млрд долларов. Более 15% от этого объема приходится на сотрудничество с КНР. Это очень существенная цифра и для нас, и для наших китайских партнеров», – заявил Сергей Чемезов.

Глава Ростеха отметил, что Китай – ключевой и традиционный стратегический партнер для Госкорпорации. «Я уверен, что перспективы наших отношений с КНР в сфере ВТС значительные. Об этом говорит и история нашей совместной работы, и взаимное желание продолжать и развивать конструктивное взаимодействие», – сказал он.

Сергей Чемезов напомнил, что сейчас на стадии реализации находится контракт на поставку систем ПВО С-400. Комплексы будут поставлены до 2020 года. «Другим примером сотрудничества с Китаем в области самых современных видов ПВН является контракт на поставку самолетов Су-35. Первая партия самолетов уже поставлена в декабре прошлого года», – сообщил он.

«Сотрудничество Ростеха с КНР можно назвать масштабным не только в сфере ВТС, но и в различных сферах гражданского и двойного назначения, в том числе и высокотехнологичных: от IT и композиционных материалов, до бортового оборудования, двигателе-, вертолето- и авиастроения», – подчеркнул Сергей Чемезов.

«Начало испытаний двигателя российско-китайского широкофюзеляжного самолета намечено на 2022 год»

По словам главы Ростеха, ключевыми проектами в рамках сотрудничества Китая и России в сфере авиации являются совместные проекты создания широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета.

Российская сторона отвечает за проектирование нового широкофюзеляжного самолета, производство компонентов и деталей из композитных материалов, а китайская сторона – за разработку фюзеляжа и сборку.

Сборка авиалайнера, по словам Сергея Чемезова, будет организована в Шанхае, а инженерный центр будет расположен в Москве. «Решение обусловлено в первую очередь тем, что основной спрос на самолет с подобными характеристиками мы ожидаем в Китае, который в ближайшие 20 лет может приобрести несколько сотен лайнеров подобного класса», – пояснил глава Ростеха.

Расчетное сокращение прямых операционных расходов при эксплуатации нового самолета составит около 10% по сравнению с аналогами, в первую очередь с Boeing и Airbus, подчеркнул Сергей Чемезов.

«Общий бюджет программы создания лайнера составит порядка 13 млрд долларов. В базовой комплектации самолет будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тыс. км. Подобные характеристики лайнера являются компромиссным решением российской и китайской сторон. Также планируется разработка моделей на 230 и 320 посадочных мест», – рассказал глава Ростеха.

Начало испытаний двигателя широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, разрабатываемого Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) совместно с китайской Aero Engine Corporation of China (AECC), намечено на 2022 год, сертификация – на 2025 год, добавил Сергей Чемезов.

«Контракт на совместную с Китаем разработку тяжелого вертолета может быть подписан до конца года»

Контракт на совместную разработку гражданского тяжелого вертолета с компанией Avicopter может быть подписан до конца 2017 года. «В настоящий момент мы находимся в процессе финализирования положений генерального контракта на разработку вертолета. Полагаю, что до конца 2017 года мы этот процесс завершим, и генеральный контракт будет подписан. В нем будет зафиксировано разделение работ по программе и определены соответствующие организации-исполнители», – сказал Сергей Чемезов.

«Взлетная масса вертолета может составить более 38 тонн, а грузоподъемность – 14-15 тонн. Вертолет будет приспособлен для круглосуточной эксплуатации в жарком климате, в высокогорье и при любых погодных условиях, что отвечает запросам китайских коллег», – отметил он. Глава Ростеха считает, что спрос на новую машину в КНР может составить более 200 вертолетов до 2040 года.

Сергей Чемезов заявил, что основным разработчиком гражданского тяжелого вертолета выступает китайская сторона, российская сторона выполняет работы на контрактной основе согласно утвержденному разделению работ в зоне своей ответственности.

«Ростеху предстоит двигаться практически по одному пути с крупнейшими китайскими корпорациями»

По словам Сергея Чемезова, Ростеху предстоит двигаться «практически по одному пути» с крупнейшими китайскими корпорациями. «Ряд ключевых направлений развития, указанных в плане «Сделано в Китае», совпадают с приоритетными отраслями Стратегии развития Ростеха до 2025 года – это и высокотехнологичное оборудование, и новые материалы, и фармацевтика, и двигателестроение, и другие», – отметил глава Ростеха.

Напомним, что стратегия «Сделано в Китае-2025» была выдвинута в 2015 году. Она призвана к 2049 году, когда КНР исполнится 100 лет, превратить Китай в одну из сильнейших в промышленном плане мировых держав.

«Развитие индустриализации Китая – логичный план руководства страны на пути модернизации. Китай будет в еще большем масштабе, более широкой сфере и на более высоком уровне участвовать в международном сотрудничестве и развитии двусторонних отношений, в том числе и с Россией. Уверен, в результате выгоду от этого получит и Китай, и его экономические и торговые партнеры, в числе ключевых из которых – Россия», – заявил Сергей Чемезов в интервью «Синьхуа».

Глава Ростеха назвал «Сделано в Китае-2025» хорошим шансом для компаний Госкорпорации развернуть взаимодействие с китайскими партнерами в области высокотехнологичной продукции гражданского назначения, потому что «стороны по-прежнему нуждаются в совместных высокотехнологичных и перспективных темах сотрудничества».