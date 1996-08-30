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Минобороны Израиля ударило по производителю беспилотников

30.08.2017 Коммерсантъ 206 0
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Источник: Фото: Reuters

Заблокирована крупная сделка скандальной израильской компании с Азербайджаном

Министерство обороны Израиля заблокировало поставку беспилотников израильской компании Aeronautics Defense Systems (ADS) в одну из стран, в результате чего сорвался контракт на $20 млн. Об этом сообщила сама компания в биржевом коммюнике. Страна-покупатель в документе не называется, однако с большой долей вероятности речь идет об Азербайджане. Как предполагают израильские СМИ, ситуация связана с расследованием, которое начало в отношении ADS оборонное ведомство Израиля после сообщений о том, что сотрудники компании нанесли удар по армянским позициям в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Израильское финансовое издание Bizportal сообщило, что компания Aeronautics Defense Systems, которая производит ударные беспилотники, распространила биржевое коммюнике. В нем говорится, что Министерство обороны Израиля заблокировало сделку на поставку беспилотников Orbiter 1K в одну из стран, сорвав контракт на $20 млн. При этом детали, указанные в документе, позволяют с уверенностью сказать, что речь идет об Азербайджане. Неназванная страна, о которой говорится в коммюнике, имеет кредитный рейтинг BA по версии агентства Moody’s — под этот критерий подпадают лишь два международных клиента ADS: Сербия и Азербайджан. Кроме того, на территории этой страны построен завод, выпускающий запчасти для беспилотников по лицензии ADS. В Сербии такого завода нет, а в Азербайджане есть.

Привлекает внимание и модель летательного аппарата, который, согласно коммюнике, запретили поставлять компании. Это Orbiter 1K — та самая, что фигурировала в скандале, вызванном публикацией в израильской газете "Маарив".

Как писал “Ъ” в номере от 24 августа, в статье известного журналиста Йоси Мельмана говорилось, что сотрудники компании по просьбе азербайджанских военных участвовали в ударе по армянским позициям в Нагорном Карабахе. Видеосъемку атаки якобы потом собирались показать по телевидению Азербайджана, "чтобы продемонстрировать национальную гордость и военную мощь". Однако из-за того, что операторы отказались выполнять эту просьбу и управлять беспилотниками пришлось менеджерам, не имеющим достаточного опыта, никто из военнослужащих самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики не погиб. Компания ADS отвергает все обвинения, а Министерство обороны начало расследование, результаты которого, впрочем, неизвестны до сих пор. При этом поставки, о которых говорится в коммюнике, были запланированы на 2017–2018 годы.

В оборонном ведомстве Израиля “Ъ” не стали отвечать на вопрос, связано ли сообщение ADS с недавним скандалом, и вообще никак не прокомментировали ситуацию.

Однако показатели ADS Тель-Авивской фондовой биржи отреагировали на заявление незамедлительно — акции компании с начала дня упали более чем на 24%, однако в настоящее время поднялись, сократив разрыв со вчерашним днем до 17%.


Кирилл Кривошеев
29.08.2017
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Страны
Азербайджан
Армения
Израиль
Сербия
Компании
ADS
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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