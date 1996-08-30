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В Новгородской области будет сформировано свое министерство промышленности

30.08.2017 ТАСС 515 0
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Андрей Никитин и Дмитрий Рогозин
Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Источник: © Правительство Новгородской области

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пообещал двойной контроль за этим процессом со своей стороны и от лица главы региона Андрея Никитина

СТАРАЯ РУССА /Новгородская область/, 29 августа. / ТАСС/. В Новгородской области будет сформировано свое министерство промышленности. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам совещания о развитии оборонно-промышленных предприятий области.

"Мы договорились с Андреем Сергеевичем [Никитиным, врио губернатора области], что он первым делом сейчас сформирует министерство промышленности, которого не было в регионе, - сообщил вице-премьер. - В этот же день будет подписан договор между министерством промышленности области и министерством федеральным, введем кураторство по всем конкретным предприятиям с тем, чтобы все, что сегодня будет подготовлено и зафиксировано в поручениях правительства, было реализовано".

Рогозин пообещал двойной контроль за этим процессом со своей стороны и от лица главы региона.

Никитин подчеркнул, что министерство будет создано в кратчайшие сроки. "Безусловно, поручение Дмитрия Олеговича будет выполнено, мы такую структуру в области создадим, и у нас будет специальный орган, задача которого - помогать нашим предприятиям, как оборонным, так и другим, работать на всех уровнях, - пообещал Никитин. - Оцениваться работа этого органа будет по тому, насколько наши предприятия смогут участвовать в федеральных программах, получать меры государственной поддержки, развиваться, тем самым создавая рабочие места".

Рогозин, говоря о состоянии оборонной промышленности в Новгородской области, подчеркнул, что у него создалось двоякое впечатление от увиденного. "С одной стороны, очень интересная работа, например даже по 123 авиаремонтному заводу. Вы видите здесь само отношение к культуре производства, само отношение к людям, - пояснил он. - Я, честно говоря, не знаю столько заводов, которые бы так относились именно к созданию необходимой среды, где людям работать комфортно и интересно".

С другой стороны, указал вице-премьер, в области прослеживается абсолютная неграмотность и незнание того, какие инструменты поддержки уже созданы в правительстве и Минпромторге. "Никто с людьми здесь не работает, они здесь как-то сами по себе, то есть то, чего они добились, это не благодаря, а вопреки", - посетовал вице-премьер.
29.08.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Рогозин Дмитрий

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