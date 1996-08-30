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Американские военные провели испытания двух ядерных бомб без боезарядов

30.08.2017 RNS 165 0
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Прототип B61-12
Прототип бомбы B61-12
Источник: pbs.org

Американские военные провели в штате Невада два испытания ядерных бомб модификации B61-12 без боезаряда. Об этом сообщает Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Испытание было проведено на полигоне Тонопа. Сброс ядерной бомбы без боезаряда был осуществлен с бомбардировщика F-15E ВВС США, вылетавшего с базы Неллис. В ходе испытаний летчики оценили неядерные возможности бомб, а также способность указанного бомбардировщика осуществлять доставку в нужное время и в нужную точку.

"Продление срока службы бомб B61-12 идет по графику и отвечает требованиям национальной безопасности", — приводятся в заявлении ведомства слова замдиректора NNSA по оборонным программам Фила Кальбоса. "Эти реалистичные тесты летной квалификации подтверждают правильность конструкции B61-12, когда речь идет об эффективности системы", — добавил он.

Ожидается, что ядерная бомба типа B61-12 заменит сразу четыре модификации ядерных бомб, находящихся на вооружении США. Планируется, что замена будет завершена к 2020 году. Ожидается, что после модификации данного типа бомб они смогут прослужить в качестве замены еще 20 лет.
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
США
Продукция
B61 ЯБ
F-15
Проекты
2020-й год
Ядерный щит

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