Американские военные провели испытания двух ядерных бомб без боезарядов



Прототип бомбы B61-12

Источник: pbs.org Прототип бомбы B61-12Источник: pbs.org

Американские военные провели в штате Невада два испытания ядерных бомб модификации B61-12 без боезаряда. Об этом сообщает Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Испытание было проведено на полигоне Тонопа. Сброс ядерной бомбы без боезаряда был осуществлен с бомбардировщика F-15E ВВС США, вылетавшего с базы Неллис. В ходе испытаний летчики оценили неядерные возможности бомб, а также способность указанного бомбардировщика осуществлять доставку в нужное время и в нужную точку.

"Продление срока службы бомб B61-12 идет по графику и отвечает требованиям национальной безопасности", — приводятся в заявлении ведомства слова замдиректора NNSA по оборонным программам Фила Кальбоса. "Эти реалистичные тесты летной квалификации подтверждают правильность конструкции B61-12, когда речь идет об эффективности системы", — добавил он.

Ожидается, что ядерная бомба типа B61-12 заменит сразу четыре модификации ядерных бомб, находящихся на вооружении США. Планируется, что замена будет завершена к 2020 году. Ожидается, что после модификации данного типа бомб они смогут прослужить в качестве замены еще 20 лет.