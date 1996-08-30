Военный институт МАИ получил новую учебную базу
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Беспилотный вертолет "Ворон 700" создан КБ "Искатель" аэрокосмического факультета МАИ. Беспилотный вертолет "Ворон 700" создан КБ "Искатель" аэрокосмического факультета МАИ Фото: Сергей Юргенсон
Источник: http://www.aviaport.ru/
Московский авиационный институт (МАИ, Национальный исследовательский университет) 1 сентября открывает новые учебные корпуса, сообщает пресс-служба вуза.
"1 сентября будет открыта новая территория для Военного института МАИ. Теперь будущие российские офицеры смогут проходить подготовку в МАИ по военным специальностям в интересах министерства обороны России на новой современной площадке", — говорится в сообщении, поступившем в RNS.
В этот же день будут открыты новые корпуса университета, в том числе отстроенный корпус факультета № 2 "Двигатели летательных аппаратов". Обновленный учебно-лабораторный корпус (общая площадь более 22 тыс. кв. метров) состоит из четырех зданий, одно из которых — учебное — было построено с нуля, а три лабораторные — реконструированы. Строительные и ремонтные работы продолжались более пяти лет, их стоимость составила почти 750 млн рублей.
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29.08.2017
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