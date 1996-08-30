Соединения Воздушно-десантных войск получат комплексы охраны "Стрелец-часовой"
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Командный пульт комплекта технических средств охраны "Стрелец-Часовой"
Источник: http://integral-russia.ru/
Все стационарные объекты ВДВ России будут оснащены комплексами технических средств охраны "Стрелец-часовой" к 2020 году, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, сейчас такими комплексами охраны оснащены объекты ВДВ в соединениях, дислоцированных в Тульской и Ивановской областях, а также в Краснодарском крае.
"Все десантники, задействованные в обеспечении безопасности охраняемого объекта, имеют личные "умные часы-браслеты", позволяющие скрытно передавать на пульт командира информацию по защищенному цифровому каналу в режиме реального времени об осуществлении охранных мероприятий", — говорится в сообщении.
По информации Минобороны, канал связи, который используется для передачи данных, невозможно перехватить или заглушить средствами РЭБ. Военнослужащие с помощью комплекса смогут осуществлять контроль обстановки на охраняемых объектах и определять нарушителя, место и время нарушения, производить сбор и мониторинг информации о состоянии здоровья участников контроля и рубежей охраны.
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29.08.2017
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