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Летные испытания авиадвигателя для самолета Ил-112В начнутся в сентябре - разработчик

30.08.2017 Интерфакс-АВН 486 1
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ТВ7-117В
Турбовальный двигатель ТВ7-117В
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Авиадвигатель ТВ7-117СТ для легкого транспортного самолета Ил-112В в сентябре начнет летные испытания, сообщил генеральный конструктор санкт-петербургского АО "ОДК-Климов" Алексей Григорьев.

"Мы очень тщательно готовимся, снижаем все риски, чтобы испытания были успешны. Начало сентября - это вполне реальные сроки",- заявил А.Григорьев "Интерфаксу" во вторник.

Испытания будут проводиться с целью снятия характеристик двигателя и проверки его работоспособности в натурных условиях.

ТВ7-117СТ разработан на базе сертифицированного еще в 2002 году авиадвигателя ТВ7-117СМ, предназначенного для регионального пассажирского самолета Ил-114. Максимальная мощность на взлете повышена до 3000 л.с. (ТВ7117СМ - 2500 л.с.), а на чрезвычайном режиме новый двигатель развивает мощность 3600 л.с.

Работы по проекту Ил-112В ведутся согласно государственному контракту на проведение опытно-конструкторских работ по созданию легкого военно-транспортного самолета, заключенному между Минобороны РФ и ОАО "Ил" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации). Лёгкий транспортник Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолётов Ан-26.
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
117С
Ан-26
Ил-112
Ил-114
ТВ7-117
Компании
Ил
Минoбороны РФ
ОАК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
8504
№1
30.08.2017 11:01
это как?
имеется ввиду испытания Ил-112 ?
или только движки?
ведь движки уже на Ил-112
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