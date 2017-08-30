Летные испытания авиадвигателя для самолета Ил-112В начнутся в сентябре - разработчик



Турбовальный двигатель ТВ7-117В

Источник: Станислав Красильников/ТАСС Турбовальный двигатель ТВ7-117ВИсточник: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Авиадвигатель ТВ7-117СТ для легкого транспортного самолета Ил-112В в сентябре начнет летные испытания, сообщил генеральный конструктор санкт-петербургского АО "ОДК-Климов" Алексей Григорьев.

"Мы очень тщательно готовимся, снижаем все риски, чтобы испытания были успешны. Начало сентября - это вполне реальные сроки",- заявил А.Григорьев "Интерфаксу" во вторник.

Испытания будут проводиться с целью снятия характеристик двигателя и проверки его работоспособности в натурных условиях.

ТВ7-117СТ разработан на базе сертифицированного еще в 2002 году авиадвигателя ТВ7-117СМ, предназначенного для регионального пассажирского самолета Ил-114. Максимальная мощность на взлете повышена до 3000 л.с. (ТВ7117СМ - 2500 л.с.), а на чрезвычайном режиме новый двигатель развивает мощность 3600 л.с.

Работы по проекту Ил-112В ведутся согласно государственному контракту на проведение опытно-конструкторских работ по созданию легкого военно-транспортного самолета, заключенному между Минобороны РФ и ОАО "Ил" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации). Лёгкий транспортник Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолётов Ан-26.