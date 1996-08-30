Компания "Воентелеком" и АО "ГЛОНАСС" оснастили машину связи "Тигр-УС" аппаратурой спутниковой навигации



Бронеавтомобиль "Тигр-УС"

Источник: Пресс-служба АО "Воентелеком" Бронеавтомобиль "Тигр-УС"Источник: Пресс-служба АО "Воентелеком"

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Бронемашина связи "Тигр-УС", которую Воентелеком впервые продемонстрировал на международном военно-техническом форуме "Армия 2017", оснащена спутниковой навигацией, сообщает пресс-служба АО "ГЛОНАСС".

"В рамках сотрудничества Воентелеком и АО "ГЛОНАСС" оснастили машину "Тигр-УС" навигационным терминалом ГЛОНАСС/GPS с расширенным функционалом. "Аппаратура спутниковой навигации, которой мы оборудовали "Тигр-УС", позволяет контролировать местонахождение машины, отображать на карте историю ее перемещения, контролировать работу двигателя, расход топлива и исправность основных узлов и агрегатов, - сказал директор службы внедрения и сопровождения в АО "ГЛОНАСС" Артём Попов, слова которого приводятся в поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник сообщении.

По информации пресс-службы, также Воентелеком и АО "ГЛОНАСС" установили терминал ГЛОНАСС/GPS еще десять единиц боевой техники (танки, БТР, БМП), что позволило во время проведения ночного динамического показа отображать на карте дислокацию техники на полигоне.

В сообщении отмечается, что бронемашина связи "Тигр-УС" стала одним из самых интересных современных образцов вооружения и военной техники, представленных на выставке. Система обладает беспрецедентными характеристиками и способна заменить до 70% громоздких и разнотипных командно-штабных машин, обеспечив при этом гораздо более богатый функционал и значительно усовершенствованные тактико-технические характеристики при кратном снижении стоимости закупки и сервисного обслуживания.

"Унифицированная машина сможет трансформироваться в пункт управления и разведки, узел защищённой связи или мобильный центр обработки данных. На уровне концепта Воентелеком рассматривает эту машину связи и управления в качестве беспилотной, управляемой искусственным интеллектом, самостоятельно определяющим маршрут следования, исходя из ситуации на театре военных действий", - говорится в сообщении.