Двигатель для скоростного вертолета может быть создан за год - разработчик
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Двигатель ВК-2500
Источник: klimov.ru
Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Опытный образец двигателя для скоростного вертолета может быть создан за год, сообщил генеральный конструктор санкт-петербургского АО "ОДК-Климов" Алексей Григорьев.
"При наличии заказа мы достаточно быстро, практически в течение года сможем представить первый опытный образец двигателя ВК-2500М", - сказал "Интерфаксу" генеральный конструктор петербургского АО "ОДК-Климов" Алексей Григорьев.
По его словам, двигатель сможет устанавливаться не только на скоростной вертолет, но и на уже существующие образцы вертолетной техники.
По мнению экспертов, данный двигатель можно создать в короткие сроки только при адекватном финансировании.
24 августа замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщил, что скоростной вертолет должен развивать скорость около 400 км/ч.
"Минобороны давно ставит задачу перед российскими вертолетчиками, перед холдингом "Вертолеты России" о создании новой концептуальной платформы для боевого армейского вертолета, который будет иметь другие скоростные характеристики, чтобы крейсерская скорость была в пределах 400 км/ч", - заявил Ю.Борисов.
Он отметил, что созданная холдингом "Вертолеты России" летающая лаборатория уже приближается к этим скоростям.
Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" подписали с Минобороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ).
Контракт предусматривает проведение работ по определению технического облика перспективного скоростного боевого вертолета. Разработка данного направления в настоящее время ведется конструкторскими бюро, входящими в состав холдинга. В работах используется задел, накопленный в ходе выполнения предшествующих научно-исследовательских работ, в том числе результаты летных испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом.
Соглашение рассчитано на два года, по итогам его исполнения должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.
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29.08.2017
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snc
556
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№1
30.08.2017 11:29
Создание ВК-800 надо форсировать для тех машин и беспилотников что уже есть, а эта скоростная вундервафля ещё когда полетит. Нажмут на французов и останемся без движков для Ка-226, Ансата и Ка-62, походу украинского урока мало.
Ну хотя в принципе можно на Ка-62 ТВ7 вкорячить один ))
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