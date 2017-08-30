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Двигатель для скоростного вертолета может быть создан за год - разработчик

30.08.2017 Интерфакс-АВН 418 1
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ВК-2500
Двигатель ВК-2500
Источник: klimov.ru

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Опытный образец двигателя для скоростного вертолета может быть создан за год, сообщил генеральный конструктор санкт-петербургского АО "ОДК-Климов" Алексей Григорьев.

"При наличии заказа мы достаточно быстро, практически в течение года сможем представить первый опытный образец двигателя ВК-2500М", - сказал "Интерфаксу" генеральный конструктор петербургского АО "ОДК-Климов" Алексей Григорьев.

По его словам, двигатель сможет устанавливаться не только на скоростной вертолет, но и на уже существующие образцы вертолетной техники.

По мнению экспертов, данный двигатель можно создать в короткие сроки только при адекватном финансировании.

24 августа замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщил, что скоростной вертолет должен развивать скорость около 400 км/ч.

"Минобороны давно ставит задачу перед российскими вертолетчиками, перед холдингом "Вертолеты России" о создании новой концептуальной платформы для боевого армейского вертолета, который будет иметь другие скоростные характеристики, чтобы крейсерская скорость была в пределах 400 км/ч", - заявил Ю.Борисов.

Он отметил, что созданная холдингом "Вертолеты России" летающая лаборатория уже приближается к этим скоростям.

Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" подписали с Минобороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ).

Контракт предусматривает проведение работ по определению технического облика перспективного скоростного боевого вертолета. Разработка данного направления в настоящее время ведется конструкторскими бюро, входящими в состав холдинга. В работах используется задел, накопленный в ходе выполнения предшествующих научно-исследовательских работ, в том числе результаты летных испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом.

Соглашение рассчитано на два года, по итогам его исполнения должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.
29.08.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
snc
556
№1
30.08.2017 11:29
Создание ВК-800 надо форсировать для тех машин и беспилотников что уже есть, а эта скоростная вундервафля ещё когда полетит. Нажмут на французов и останемся без движков для Ка-226, Ансата и Ка-62, походу украинского урока мало.
Ну хотя в принципе можно на Ка-62 ТВ7 вкорячить один  ))
+1
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