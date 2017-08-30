Батарея для воздухонезависимых энергоустановок получила рекламный и экспортный паспорта
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Батарея на основе твердотопливных элементов БТЭ-50К-Э
Источник: sdelanounas.ru
Новую батарею на основе твердотопливных элементов БТЭ-50К-Э представил ФГУП «Крыловский государственный научный центр» на форуме «Армия-2017». В этом году изделие получило рекламный паспорт и паспорт экспортного облика, сообщил FlotProm один из его разработчиков Михаил Касаткин.
Батарею создали в филиале Крыловского государственного научного центра — Центральном НИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ).
На предприятии Касаткин возглавляет отдел главного конструктора направления водородной энергетики. По его словам, в БТЭ-50 В используется твердотопливный электротит. Изделие разработано для третьего поколения воздухонезависимых энергоустановок (ВНЭУ) мегаваттного класса с электрохимическими генераторами. БТЭ-50 В входит в состав модулей электрической мощностью 250-450 кВт, состоящих из электрохимического генератора и конвертора углеводородного топлива. Касаткин добавил, что электрохимический генератор уже создан, конвертор сейчас в стадии разработки. Работы по проекту проводятся крыловцами совместно с ЦКБ «Рубин» и КБ «Малахит». Такие модули станут основой энергоустановок для гражданских объектов. После модернизации батарею БТЭ-50К используют в воздухонезависимых установках для перспективных российских подлодок. Опытный образец изделия успешно прошел испытания. В июне 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил FlotProm, что базовым изделием для разработки подлодок с воздухонезависимой (анаэробной) силовой установкой станет проект 677 «Лада».
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27.08.2017
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