Батарея для воздухонезависимых энергоустановок получила рекламный и экспортный паспорта



Батарея на основе твердотопливных элементов БТЭ-50К-Э

Источник: sdelanounas.ru Батарея на основе твердотопливных элементов БТЭ-50К-ЭИсточник: sdelanounas.ru

Новую батарею на основе твердотопливных элементов БТЭ-50К-Э представил ФГУП «Крыловский государственный научный центр» на форуме «Армия-2017». В этом году изделие получило рекламный паспорт и паспорт экспортного облика, сообщил FlotProm один из его разработчиков Михаил Касаткин.

Батарею создали в филиале Крыловского государственного научного центра — Центральном НИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ).

На предприятии Касаткин возглавляет отдел главного конструктора направления водородной энергетики. По его словам, в БТЭ-50 В используется твердотопливный электротит. Изделие разработано для третьего поколения воздухонезависимых энергоустановок (ВНЭУ) мегаваттного класса с электрохимическими генераторами. БТЭ-50 В входит в состав модулей электрической мощностью 250-450 кВт, состоящих из электрохимического генератора и конвертора углеводородного топлива. Касаткин добавил, что электрохимический генератор уже создан, конвертор сейчас в стадии разработки. Работы по проекту проводятся крыловцами совместно с ЦКБ «Рубин» и КБ «Малахит». Такие модули станут основой энергоустановок для гражданских объектов. После модернизации батарею БТЭ-50К используют в воздухонезависимых установках для перспективных российских подлодок. Опытный образец изделия успешно прошел испытания. В июне 2017 года заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявил FlotProm, что базовым изделием для разработки подлодок с воздухонезависимой (анаэробной) силовой установкой станет проект 677 «Лада».