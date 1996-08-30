Великодержавные амбиции Путина на море (Ceska Pozice, Чехия)



Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017

Источник: © РИА Новости, Алексей Никольский Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017Источник: © РИА Новости, Алексей Никольский

Воскресенье 30 июля в Санкт-Петербурге ознаменовалось не только жарой и солнцем, которые в России - нечастые гости, но и Днем Военно-морского флота Российской Федерации. Город, овеянный бессмертной славой русских моряков, как говорят сами россияне, отпраздновал этот день самым масштабным парадом сил ВМФ со времен Советского Союза. В военно-морском шоу участие приняли более 40 кораблей пяти российских флотилий: Черноморской, Балтийской, Северной, Тихоокеанской и Каспийской.

Помимо фрегатов, эсминцев и подводных лодок, перед российским президентом Владимиром Путиным и жителями Санкт-Петербурга предстали единственный российский авианосец, крейсер "Петр Великий" и даже два военных корабля китайского флота, которые приняли участие в российско-китайских морских учениях в Балтийском море. Парады ВМФ прошли и в других российских портах, однако событие на реке Неве стало главным.

Самая большая угроза

Любой военный парад - это демонстрация силы, и данный случай не стал исключением. Пока петербуржцев переполняла гордость за военную силу своей страны, командование российских военно-морских сил, которое помнит советские времена, при взгляде на военные корабли не могло не осознавать их архаичности и ограниченности боевых возможностей.

Это понимает не только командование флота, но и политическое и военное руководство России. Подтверждение тому - указ Путина под номером 327, который был подписан за десять дней до петербургского шоу (20 июля). В указе определяются политика и цели в области военно-морской деятельности до 2030 г, акцентируются основные угрозы для российской национальной безопасности и ставятся основные задачи.

Самой большой опасностью Кремль считает стремление США и их союзников доминировать в Мировом океане, в том числе в Арктике, что якобы ставит под угрозу Северный морской путь - экономически важную артерию, связывающую российский Дальний Восток с европейской частью России. Поэтому многие острова в Северном Ледовитом океане постепенно превращаются в непотопляемые авианосцы с зенитно-ракетными комплексами.

Если оценивать эти усилия с учетом сложившихся условий, становится ясно, что Россия пытается удержать позиции в "борьбе" за прежде недоступные природные океанические богатства и за контроль над морскими транспортными коммуникациями. Среди других угроз в указе Путина упоминается размещение новых систем вооружений и элементов ПРО на военных кораблях вблизи российских берегов, а также говорится, что сегодня моральным долгом страны должна быть борьба с терроризмом и пиратством.

Пропагандистский документ

С точки зрения реальной российской военно-морской деятельности этот документ неудивителен. Время его подписания (перед парадом ВМФ в Санкт-Петербурге) и содержание говорят о том, что мы имеем дело, прежде всего, с пропагандистским документом, который по сути подтверждает: планы по перевооружению российской армии касаются не только стратегических ядерных сил, но и всех ее составляющих.

Ясно, что, несмотря на трудную ситуацию в экономике и западные санкции, Россия хочет создать такой военно-морской флот, который сможет подкрепить великодержавные амбиции Кремля в море. Собственно российскую военно-морскую мощь планируется поддерживать за счет военных баз за рубежом.

Учитывая текущую ситуацию в российском ВМФ, указ удивляет тем, что предусматривает повышение боеспособности к 2030 году так, чтобы российский флот занял второе место в мире, наряду с США и Китаем. Подобные планы выглядят нереальными, если принять во внимание экономическую ситуацию в России, анонсированное американским президентом Дональдом Трампом значительное расширение ВМФ США и, главное, интенсивное строительство китайского военного флота.

Ядерный удар с моря

Из указа неясно, как Путин собирается достичь этой амбициозной цели. Однако стоит признать, что в вооруженных конфликтах численность и типы военных кораблей не всегда являются единственным показателем боеспособности флота. Столь же большое, а порой даже решающее, значение для результата столкновения может иметь концентрация или, наоборот, рассредоточение сил и средств на территории операции, поддержка с тыла и с воздуха, подготовка экипажей, способность выжить в бою и нанести удар по стратегическим целям противника.

Ядерный удар по территории США с моря, по всей видимости, является тем фактором, который позволяет, с точки зрения Путина, поставить российский военно-морской флот на второе место после США. Об этом говорит и главная задача российского ВМФ в военное время - нанести противнику неприемлемый ущерб, тем самым заставив его прекратить военную операцию.

Под такой формулировкой можно понимать только запуск межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боевыми частями с подводных лодок по городам противника, а точнее ракет "Калибр" с ядерными боеголовками. И Россия на такое способна. По количеству атомных подводных лодок Китай пока отстает не только от США, но и от России.

Несмотря на прогресс

Со временем Россия может разместить на своих кораблях современные зенитно-ракетные комплексы и противокорабельные ракеты, к примеру корабельную модификацию зенитного ракетного комплекса С-500 или ПРК 3М22 "Циркон", который находится на финальной стадии разработки.

По непроверенным данным, маневрирующая ракета системы "Циркон" может в шесть раз превосходить скорость звука и достигать целей на расстоянии многих сотен километров. Россия, как и США, упорно работает над созданием электромагнитной пушки и лазерного оружия, которые в будущем могут сыграть большую роль в войне на море. Новые системы вооружений, предположительно, появятся на палубах кораблей после 2025 года вместе с подводными роботами без экипажей.

На соотношение морских сил может повлиять и возобновление разработок систем вооружений, которые всего на несколько метров возвышаются над уровнем моря, и их постановка на вооружение ВМФ. Во времена Советского Союза были построены прототипы подобных монстров, вооруженных восемью управляемыми ракетами. Их главной целью было уничтожение американских авианосцев.

Несмотря на прогресс России в укреплении военно-морского флота, в особенности в области малых ракетных кораблей и подлодок, скорее всего, ей так и не удастся к 2030 году построить большие корабли, которые могли бы долгое время оставаться в плавании на расстоянии тысяч километров от российских берегов.

Виной тому, во-первых, санкции, которые нанесли существенный удар по кораблестроению, а во-вторых, тот факт, что в России на строительство одного корабля уходит десять и более лет. Поэтому, российский флот, судя по всему, будет располагать лишь частично модернизированными старыми кораблями советских времен или прототипами новых океанских судов. То же касается возможного строительства авиа- и вертолетоносцев.

Удар по США и Европе

Несмотря на перечисленные проблемы, российский флот нельзя недооценивать. Автономные подводные лодки с межконтинентальными баллистическими ракетами представляют угрозу для американских городов, и Россия также продемонстрировала, что ракеты "Калибр", запущенные с малых ракетных кораблей типа "Буян-М", способны нанести удар по любому европейскому городу. Пять подобных кораблей уже дислоцированы в Каспийском море, еще пять - строятся, и на два других уже были подписаны контракты.

На каждом корабле - по восемь пусковых установок для крылатых ракет. Причем ракеты "Калибр" способны уничтожать вражеские корабли на расстоянии 300 километров, наземные цели - до полутора тысяч километров, а в ядерной модификации якобы - до двух с половиной тысяч километров. Корабли проекта "Буян" и другие новые российские суда позволяют обходить Договор о ликвидации ракет средней дальности (РСМД), который запрещает размещать на суше баллистические и крылатые ракеты дальностью более пятьсот километров, но менее пяти с половиной тысяч километров.

По сути неважно, откуда пущена такая ракета: с земли или с прибрежного объекта. Точно также поступают США, которые еще в 90-х годах 20 века разместили на своих кораблях крылатые ракеты "Томагавк". С 1991 года до настоящего времени США во время своих операций запустили в общей сложности 2264 единицы этих ракет (больше всего в 2003 году во время операции "Иракская свобода": 802 крылатые ракеты).

Вторым столпом российского военно-морского флота должны стать фрегаты проекта 11356. Всего во флоте их будет шесть, и три из них уже служат. Еще один проект - корветы 20385. Планируется построить 18 таких корветов и 6 фрегатов проекта "Горшков". Кроме того, к 2025 году должны быть построены восемь неатомных подводных лодок.

Выводы экспертов

Командование российского флота верит, что, реализовав упомянутые планы, они сумеют возродить не только славу, но и боеспособность российских военно-морских сил - на целых 30%. Малые корабли, вооруженные ракетами "Калибр", согласно анализам и судя по опыту, якобы лучше подходят для современных военных конфликтов, в ходе которых нет морских сражений, а ведется обстрел наземных целей.

Помимо прочего указ Путина - результат исследований российских экспертов, по мнению которых мир как минимум до 2030 года будет в военном и политическом отношении нестабилен, что выльется в глобальное соперничество центров власти. В подобной ситуации у России якобы есть право на военное присутствие в мировых океанах, временное или постоянное.

Если вышеприведенные тезисы спроецировать на реальность, то станет понятно, почему, например, Кремль вмешался в события в Сирии и построил там базы. Все дело в стремлении расширить российское влияние на Ближнем Востоке, уничтожить российских граждан, присоединившихся к "Исламскому государству" (запрещенному в России - прим. ред.), а при необходимости ограничить перемещения шестой флотилии ВМФ США и военных кораблей стран НАТО в Средиземном море.

Владимир Баумел (Vladimr Bumel)