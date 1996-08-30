Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны пригласило зарубежных журналистов на учения "Запад-2017"

30.08.2017 ТАСС 231 0
0
Понравилась новость?
 0
Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017. Архивное фото
Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017. Архивное фото
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

Так, на брифинг 29 августа в Минобороны прибыли представители 120 средств массовой информации, в том числе 70 иностранных

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минобороны России организует пресс-туры для российских и западных журналистов на самые яркие этапы совместных стратегических учений РФ и Белоруссии "Запад-2017". Об этом во вторник сообщили в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что 29 августа на брифинг в Минобороны для более 100 иностранных атташе, посвященный подготовке предстоящих маневров, прибыли представители 120 средств массовой информации, в том числе 70 иностранных.

"Сегодняшний брифинг предваряет целую серию мероприятий по освещению совместных стратегических учений Вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2017". Военное ведомство спланировало работу представителей СМИ, а также пресс-туры для российских и зарубежных СМИ на самые динамичные и яркие этапы практических действий войск", - подчеркнули в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что не менее активно учения будут освещать и белорусские коллеги.

"На сайте Минобороны подготовлен специальный раздел, посвященный учениям, где будет размещаться вся информация о ходе учений как в текстовом формате, так и в мультимедийном", - добавили в министерстве.

 
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 14:14
  • 1
Россия сделала бюджетную версию С-400
  • 30.08 14:01
  • 1
Разведке вернули бесшумные пистолеты
  • 30.08 13:29
  • 96
Вверх-вниз
  • 30.08 12:27
  • 2
В Минобороны пообещали экипировку "железных солдат" в армии через 50 лет
  • 30.08 12:21
  • 5
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 30.08 12:14
  • 11
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
  • 30.08 11:55
  • 2
Индонезия ждет решения России по бартеру истребителей Су-35
  • 30.08 11:43
  • 34
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 30.08 11:29
  • 1
Двигатель для скоростного вертолета может быть создан за год - разработчик
  • 30.08 11:01
  • 1
Летные испытания авиадвигателя для самолета Ил-112В начнутся в сентябре - разработчик
  • 30.08 10:36
  • 1
Станция New Horizons может принять на борт новое послание человечества во Вселенную
  • 30.08 10:33
  • 1
Корпорация Boeing заявляет о том, что истребитель F/A-18E/F Block III может взлетать с трамплина
  • 30.08 10:32
  • 4
Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия
  • 30.08 10:30
  • 4
Отжали
  • 30.08 10:06
  • 6
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
другие обсуждаемые темы