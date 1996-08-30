Роскосмос планирует осенью провести семь пусков ракет
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Старт ракеты «Союз-2.1а» на Восточном
Источник: SpaceX / Globallookpress.com
Пуски будут осуществляться с Байконура, Плесецка и Восточного
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Комиссия Роскосмоса определила план запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы, федеральных целевых программ, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов на ближайшие три месяца.
За этот период планируется осуществить семь пусков, сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.
"По программе МКС - два пуска ракет-носителей с космодрома Байконур: 13 сентября - ракеты-носителя "Союз- ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" (с экипажем новой экспедиции на МКС), 12 октября - ракеты-носителя "Союз 2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-07", - сказали в пресс-службе.
По коммерческой программе планируется два пуска с Байконура: 11 сентября ракета "Протон-М" выведет на орбиту испанский спутник связи Amazonas 5, на 28 сентября планируется старт "Протона-М" с китайским аппаратом связи AsiaSat 9.
По федеральным и коммерческим программам также планируется два пуска с космодрома Плесецк: 22 сентября стартует ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М", на 9-12 октября (дата уточняется) запланирован пуск носителя "Рокот" с европейским аппаратом Sentinel-5 Precursor.
Кроме того, по федеральной программе планируется один пуск с космодрома Восточный: на 28 ноября намечен старт ракеты "Союз-2.1б" с российским спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М".
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29.08.2017
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