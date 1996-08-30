Роскосмос планирует осенью провести семь пусков ракет



Старт ракеты «Союз-2.1а» на Восточном

Источник: SpaceX / Globallookpress.com Старт ракеты «Союз-2.1а» на ВосточномИсточник: SpaceX / Globallookpress.com

Пуски будут осуществляться с Байконура, Плесецка и Восточного

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Комиссия Роскосмоса определила план запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы, федеральных целевых программ, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов на ближайшие три месяца.

За этот период планируется осуществить семь пусков, сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.

"По программе МКС - два пуска ракет-носителей с космодрома Байконур: 13 сентября - ракеты-носителя "Союз- ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06" (с экипажем новой экспедиции на МКС), 12 октября - ракеты-носителя "Союз 2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-07", - сказали в пресс-службе.

По коммерческой программе планируется два пуска с Байконура: 11 сентября ракета "Протон-М" выведет на орбиту испанский спутник связи Amazonas 5, на 28 сентября планируется старт "Протона-М" с китайским аппаратом связи AsiaSat 9.

По федеральным и коммерческим программам также планируется два пуска с космодрома Плесецк: 22 сентября стартует ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М", на 9-12 октября (дата уточняется) запланирован пуск носителя "Рокот" с европейским аппаратом Sentinel-5 Precursor.

Кроме того, по федеральной программе планируется один пуск с космодрома Восточный: на 28 ноября намечен старт ракеты "Союз-2.1б" с российским спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М".