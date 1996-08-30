"Вертолеты России" примут участие в крупнейшей вертолетной выставке Китая
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Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"
На выставке также будут представлены двигатели, авионика, беспилотные летательные аппараты, эмуляторы, модели летательных аппаратов и наземные комплексы обслуживания техники
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 29 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Холдинг "Вертолеты России" примет участие в 4-й международной вертолетной выставке Китая China Helicopter Exposition. Об этом говорится в полученных во вторник ТАСС материалах организаторов.
В выставке принимают участие 403 компании из 22 стран мира. Среди них такие крупные международные производители вертолетной техники и авиационного оборудования, как Airbus Helicopters (прежнее название - Eurocopter Group), Bell Helicopter, Leonardo (прежнее название - Finmeccanica), Sikorsky и китайская авиационно-промышленная компания AVIC.
Общая площадь экспозиции составит 160 тыс. кв. м. Помимо вертолетов на выставке будут представлены двигатели, авионика, беспилотные летательные аппараты, эмуляторы, модели летательных аппаратов, а также наземные комплексы обслуживания техники.
Организаторы уделили большое внимание развлекательной программе. Гости выставки смогут наблюдать по меньшей мере шесть показательных полетов: в авиашоу примут участие боевые ударные вертолеты китайского производства Z-10, Z-11 и Z-19. Кроме того, среди представленной техники посетители смогут увидеть боевой вертолетный беспилотник китайской разработки AV500. Ожидается, что армейская авиация сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая впервые представит собственный стенд, где будут выставлены образцы вооружения, робототехники и авиационного оборудования.
China Helicopter Exposition является крупнейшей выставкой вертолетной техники в Китае. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. В этом году она будет проходить с 14 по 17 сентября - первые два дня выставка будет доступна только для представителей отрасли и СМИ, а с 16 сентября она откроется для широкой публики.
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29.08.2017
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