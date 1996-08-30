Huntington Ingalls Industries начала строительство авианосца CVN-80 "Энтерпрайз"
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Авианосец CVN-80 Enterprise (Энтерпрайз)
Источник: http://www.seaforces.org/
ЦАМТО, 29 августа. Компания Huntington Ingalls Industries объявила о состоявшейся 24 августа на предприятии подразделения Newport News Shipbuilding церемонии резки первых стальных листов для строительства нового атомного авианосца CVN-80 "Энтерпрайз" класса "Джеральд Р.Форд".
CVN-80 "Энтерпрайз" является третьим авианосцем класса "Джеральд Р.Форд".
Как сообщал ЦАМТО, строительство головного авианосца серии, CVN-78 "Джеральд Р.Форд", началось в 2008 году. Киль корабля был заложен 14 ноября 2009 года. Спуск авианосца на воду состоялся 9 ноября 2013 года. CVN-78 был передан ВМС США 31 мая 2017 года, а 22 июля 2017 года он официально вошел в боевой состав флота. Начальная готовность "Джеральд Р.Форд" к боевому применению запланирована на 2020 год.
Церемония закладки киля второго авианосца серии, "Джон Ф.Кеннеди" (CVN-79), состоялась в августе 2015 года. Его строительство в настоящее время продолжается, степень готовности превышает 50%.
В мае 2016 года с Huntington Ingalls Industries был заключен первый контракт на разработку плана постройки CVN-80 "Энтерпрайз". Стоимость соглашения составила 152 млн. долл. Заключение контракта на разработку рабочего проекта и постройку CVN-80 ожидается в 2018 году. Следующий авианосец серии CVN-81 может быть заказан в 2023 ф.г.
Строительство CVN-80 будет осуществляться с использованием цифровых технологий, а не традиционных пакетов документации и чертежей. Большая часть работ по авианосцу будет выполнена в закрытом помещении на новом предприятии, то есть процесс строительства теперь не будет зависеть от погодных условий.
Новые авианосцы предназначены для замены авианосцев класса "Нимиц" и будут обладать расширенными техническими возможностями, включая новую систему боевого управления, перепроектированную надстройку; увеличенную взлетно-посадочную палубу, обеспечивающую увеличение количества самолетовылетов на 30% практически в любых метеоусловиях, новую ядерную силовую установку и усовершенствованную электроэнергетическую систему. Корабль будет оборудован электромагнитной катапультой для запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System), усовершенствованным аэрофинишером (AAG) и двухдиапазонной РЛС. Применение новейших технологий позволило сократить численность экипажа и снизить нагрузку на него, а также уменьшить эксплуатационные расходы в течение расчетного 50-летнего срока эксплуатации.
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29.08.2017
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