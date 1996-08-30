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В Дагестане связисты ЮВО провели масштабную радиотренировку на средствах связи нового поколения

30.08.2017 ЦАМТО 191 0
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АРМ Андромеда-Д
Российская АСУВ «Андромеда-Д» - 30 Октября 2011
Источник: http://gunm.ru/

ЦАМТО, 29 августа. С подразделениями связи мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Дагестан, проведена радиотренировка на средствах связи нового поколения.

В ходе мероприятия была проверена работа коммутационного оборудования, специальная аппаратура на модернизированных командно-штабных машинах 5-го поколения Р-145БМ1 на базе бронетранспортеров БТР-80 и радиорелейной станции связи Р-419-МП "Андромеда-Д".

Особое внимание в ходе радиотренировки уделялось организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил, при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения "Белозер".

Станция позволяет осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, через спутник вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты. В походном положении радиостанция по размерам выглядят как школьный ранец при весе всего 16 кг.

Всего на тренировку привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 ед. средств связи, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
29.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Андромеда-Д
БТР-80
Компании
Минoбороны РФ

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