В Дагестане связисты ЮВО провели масштабную радиотренировку на средствах связи нового поколения



Российская АСУВ «Андромеда-Д» - 30 Октября 2011

Источник: http://gunm.ru/ Российская АСУВ «Андромеда-Д» - 30 Октября 2011Источник: http://gunm.ru/

ЦАМТО, 29 августа. С подразделениями связи мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Дагестан, проведена радиотренировка на средствах связи нового поколения.

В ходе мероприятия была проверена работа коммутационного оборудования, специальная аппаратура на модернизированных командно-штабных машинах 5-го поколения Р-145БМ1 на базе бронетранспортеров БТР-80 и радиорелейной станции связи Р-419-МП "Андромеда-Д".

Особое внимание в ходе радиотренировки уделялось организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил, при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения "Белозер".

Станция позволяет осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, через спутник вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты. В походном положении радиостанция по размерам выглядят как школьный ранец при весе всего 16 кг.

Всего на тренировку привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 ед. средств связи, сообщает пресс-служба Южного военного округа.