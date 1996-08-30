В Дагестане связисты ЮВО провели масштабную радиотренировку на средствах связи нового поколения
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Российская АСУВ «Андромеда-Д» - 30 Октября 2011
Источник: http://gunm.ru/
ЦАМТО, 29 августа. С подразделениями связи мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Дагестан, проведена радиотренировка на средствах связи нового поколения.
В ходе мероприятия была проверена работа коммутационного оборудования, специальная аппаратура на модернизированных командно-штабных машинах 5-го поколения Р-145БМ1 на базе бронетранспортеров БТР-80 и радиорелейной станции связи Р-419-МП "Андромеда-Д".
Особое внимание в ходе радиотренировки уделялось организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил, при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения "Белозер".
Станция позволяет осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, через спутник вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты. В походном положении радиостанция по размерам выглядят как школьный ранец при весе всего 16 кг.
Всего на тренировку привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 ед. средств связи, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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29.08.2017
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