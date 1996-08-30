В компании "Сухой" стартовала новая программа "Школы руководителей"
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ОАО «ОКБ Сухого»
Источник: www.mai.ru
ЦАМТО, 29 августа. В корпоративном университете компании "Сухой" стартовала новая программа обучения в постоянно действующей "Школе руководителей". Ее пройдут сотрудники филиала компании – ОКБ Сухого, недавно назначенные на руководящие должности.
Как сообщили в пресс-службе Компании "Сухой", программа рассчитана на 5 месяцев и включает в себя 5 семинаров и тренингов: "Управление коммуникацией", "Тайм-менеджмент", "Анализ проблем и принятие решений", "Основы лидерства", "Управление исполнением".
Участники программы – действующие руководители подразделений первой линии и среднего звена филиала компании – ОКБ Сухого начали обучение с темы "Управление коммуникацией", и будут совершенствовать свои навыки руководства в рамках последующих четырех дисциплин программы.
В тренингах и семинарах широко используются активные методы обучения. Это видеотренинги, деловая игра "Управленческая беседа", настольная игра "Управление временем" и т.д.
Управленческое обучение в компании "Сухой" развивается уже более 15 лет. За это время его прошли несколько сотен действующих и будущих руководителей. Выпускники корпоративного университета занимают высокие управленческие позиции не только в компании "Сухой", но и в ряде других предприятий, входящих в Объединенную авиастроительную корпорацию.
Компания "Сухой" входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".
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29.08.2017
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