ВВС Индии могут приобрести дополнительную партию истребителей "Рафаль"



Истребитель Dassault Rafale на демонстрационных полетах Aero India — 2017

Источник: Abhishek N. Chinnappa / Reuters Истребитель Dassault Rafale на демонстрационных полетах Aero India — 2017Источник: Abhishek N. Chinnappa / Reuters

ЦАМТО, 29 августа. ВВС Индии планируют приобрести дополнительно 36 истребителей "Рафаль", стоимость которых, по оценке, составит чуть более 60% цены первой партии самолетов этого типа, заказанных в сентябре прошлого года.

Как сообщает Times of India со ссылкой на источники в Министерстве обороны, ВВС Индии провели ряд презентаций о необходимости оперативного приобретения 36 дополнительных "Рафалей" в рамках долгосрочных планов модернизации ввиду того, что стоимость французских истребителей ниже по сравнению с истребителем пятого поколения FGFA, который будет разработан совместно с Россией. Окончательное решение о приобретении FGFA и дополнительных "Рафалей" пока не принято.

Ссылаясь на оперативную необходимость, правительство Индии в прошлом году подписало соглашение о закупке 36 истребителей "Рафаль" с системами вооружения, сопутствующим оборудованием и услугам. Как сообщал ЦАМТО, стоимость подписанного в сентябре 2016 года договора составляет 7,87 млрд. евро (590 млрд. рупий / 8,82 млрд. долл.). Из 36 самолетов, выполненных в соответствующей требованиям ВВС Индии конфигурации, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 – двухместной.

Первая эскадрилья "Рафалей" (18 самолетов) будет базироваться в Хасимаре (Западная Бенгалия) для защиты границы с Китаем, а вторая – в Амбала (Харьяна) – с Пакистаном. Поставка самолетов будет выполнена с ноября 2019 года по середину 2022 года. По информации ВВС Индии, инфраструктура авиабаз Хасимара и Амбала обеспечивает размещение двух эскадрилий "Рафаль".

Подчеркивая ведущую роль авиации в современной войне, командование ВВС заявляет, что УР большой дальности "Метеор" класса "воздух-воздух" превосходит любую ракету "воздух-воздух" ВВС Китая и Пакистана.

Как напоминает издание, начальная сделка по "Рафалям" вызвала волну критики оппозиции из-за огромных затрат. Стоимость одного истребителя составляет около 7 млрд. рупий, но может возрасти до 16,4 млрд. рупий с учетом пакета вооружения, запасных частей, обслуживания и поддержки самолетов в течение пяти лет.