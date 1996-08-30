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Морская авиация Балтийского флота пополнилась еще тремя новыми истребителями Су-30СМ

30.08.2017 ЦАМТО 289 0
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Истребитель Су-30СМ
Прибытие истребителя Су-30СМ (бортовой номер "16 красный", серийный номер 10МК5 1017) в Астану (Казахстан) для участия в выставке KADEX-2014. 22.05.2014
Источник: Вячеслав Фирсов / russianplanes.net

ЦАМТО, 29 августа. На военный аэродром в Черняховске Калининградской области прибыли еще три истребителя Су-30СМ, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы морской авиации Балтийского флота (БФ).

Летчики смешанной эскадрильи морской авиации флота, прошедшие плановую переподготовку на новую авиатехнику, приняли самолеты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет в Калининградскую область.

Переподготовка летчиков, допущенных к пилотированию новых самолетов, проводилась в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава. Офицеры изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах.

В общей сложности за последние 9 месяцев на БФ поставлено 6 истребителей данного типа. Первый Су-30СМ прибыл на авиабазу морской авиации в декабре 2016 года.

В рамках Государственного оборонного заказа в 2017-2018 годах для морской авиации БФ спланирована поставка еще нескольких истребителей Су-30СМ, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
29.08.2017
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