Экипажи оснащенных навигаторами ГЛОНАСС танков испытывают полигон будущего в Подмосковье
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Танки Т-80У (слева) и Т-90. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
ЦАМТО, 29 августа. В Московской области на полигоне Головеньки 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО) началась опытно-войсковая эксплуатация автоматизированной системы планирования и мониторинга боевой подготовки, являющейся прообразом полигона будущего.
Сигнал с оснащенных навигаторами ГЛОНАСС танков Т-80У передается на пульт руководителя занятия, позволяя ему одновременно контролировать перемещение нескольких десятков единиц бронетехники, задействованной в учениях, выполнении упражнений стрельб или на занятиях по вождению.
Более 20 видеокамер установлены в непросматриваемых зонах полигона, скрытых ландшафтом местности или большим расстоянием.
Программно-вычислительный комплекс новой системы позволяет в считанные минуты в автоматическом режиме изменять тактическую обстановку, имитируя наступательные или оборонительные действия авиации, бронетехники и живой силы условного противника.
Также комплекс анализирует расход боеприпасов и результаты боевых стрельб из различных видов вооружения как в дневное, так и в ночное время суток.
Новая система позволит значительно повысить безопасность и эффективность занятий по боевой подготовке, данные о которых в режиме реального времени транслируются в вышестоящие штабы и Национальный центр управления обороной РФ, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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29.08.2017
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