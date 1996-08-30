Экипажи оснащенных навигаторами ГЛОНАСС танков испытывают полигон будущего в Подмосковье



Танки Т-80У (слева) и Т-90. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Танки Т-80У (слева) и Т-90. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 29 августа. В Московской области на полигоне Головеньки 1-й танковой армии Западного военного округа (ЗВО) началась опытно-войсковая эксплуатация автоматизированной системы планирования и мониторинга боевой подготовки, являющейся прообразом полигона будущего.

Сигнал с оснащенных навигаторами ГЛОНАСС танков Т-80У передается на пульт руководителя занятия, позволяя ему одновременно контролировать перемещение нескольких десятков единиц бронетехники, задействованной в учениях, выполнении упражнений стрельб или на занятиях по вождению.

Более 20 видеокамер установлены в непросматриваемых зонах полигона, скрытых ландшафтом местности или большим расстоянием.

Программно-вычислительный комплекс новой системы позволяет в считанные минуты в автоматическом режиме изменять тактическую обстановку, имитируя наступательные или оборонительные действия авиации, бронетехники и живой силы условного противника.

Также комплекс анализирует расход боеприпасов и результаты боевых стрельб из различных видов вооружения как в дневное, так и в ночное время суток.

Новая система позволит значительно повысить безопасность и эффективность занятий по боевой подготовке, данные о которых в режиме реального времени транслируются в вышестоящие штабы и Национальный центр управления обороной РФ, сообщает пресс-служба Западного военного округа.