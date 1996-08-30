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"Известия": в арсенал российских разведчиков и спецназовцев возвращается специальный пистолет ПБ

30.08.2017 ЦАМТО 128 0
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Спецназ
Тренировка спецназа
Источник: Роман Маркин

ЦАМТО, 29 августа. В арсенал российских разведчиков и спецназовцев возвращается специальный пистолет ПБ. С нынешнего года пистолет бесшумный 6П9 станет оружием всех офицеров разведывательных подразделений и подразделений специального назначения (СпН), пишут "Известия".

Как напоминает газета, ПБ был принят на вооружение в конце 1960-х годов. При его разработке учитывался опыт Великой Отечественной войны. Но в конце 1980-х годов ему на смену пришел другой бесшумный пистолет – ПСС. По мнению экспертов и военных, ПБ крайне необходим разведчикам и спецназовцам. Несмотря на свой солидный возраст, ПБ остается одним из лучших в своем классе.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, решение о перевооружении офицеров-разведчиков было принято в нынешнем году. Пока их штатным пистолетом является пистолет Ярыгина (ПЯ). ПБ станет для офицеров вторым штатным пистолетом. В зависимости от поставленной задачи разведчики и спецназовцы будут выбирать между "громким" ПЯ или "бесшумным" ПБ.

Формально, 6П9 с вооружения российской армии снят не был. Но до недавнего времени ими штатно вооружались всего несколько подразделений специального назначения, действующих на Северном Кавказе. Разведчики мотострелковых и танковых бригад обходились штатными пистолетами Макарова, отмечает газета.

При весе чуть более одного кг и длине в 31 см, ПБ может поражать цели на дальности до 50 м. При этом звук его выстрела не слышен уже на расстоянии 10 м, пишут "Известия".
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
МР-443
Компании
Минoбороны РФ

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