На аэродроме "Витязево" завершается строительство военных объектов
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Новая взлетно-посадочная полоса на аэродроме Кореновск (Краснодарский край)
Источник: Спецстрой России
ЦАМТО, 29 августа. На аэродроме совместного базирования "Витязево" военные строители завершают строительство объектов военной инфраструктуры – площадки для технической стоянки самолетов, эскадрильно-техническое здание и инженерные сети.
После завершения работ аэродром сможет принимать на стоянку до 18 самолетов, в том числе тяжелые транспортники Ил-76.
Также военные строители с нуля возвели эскадрильно-техническое здание, в котором, помимо необходимых помещений, будет располагаться собственная зона таможенного контроля, а также два комфортных помещения для полноценного отдыха экипажей. Помимо этого, здесь заработает комплекс связи "Сарафан" и появятся собственные полноценные диспетчерский и метеопункты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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29.08.2017
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