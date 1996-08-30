На аэродроме "Витязево" завершается строительство военных объектов



Новая взлетно-посадочная полоса на аэродроме Кореновск (Краснодарский край)

Источник: Спецстрой России Новая взлетно-посадочная полоса на аэродроме Кореновск (Краснодарский край)Источник: Спецстрой России

ЦАМТО, 29 августа. На аэродроме совместного базирования "Витязево" военные строители завершают строительство объектов военной инфраструктуры – площадки для технической стоянки самолетов, эскадрильно-техническое здание и инженерные сети.

После завершения работ аэродром сможет принимать на стоянку до 18 самолетов, в том числе тяжелые транспортники Ил-76.

Также военные строители с нуля возвели эскадрильно-техническое здание, в котором, помимо необходимых помещений, будет располагаться собственная зона таможенного контроля, а также два комфортных помещения для полноценного отдыха экипажей. Помимо этого, здесь заработает комплекс связи "Сарафан" и появятся собственные полноценные диспетчерский и метеопункты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.