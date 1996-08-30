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На аэродроме "Витязево" завершается строительство военных объектов

30.08.2017 ЦАМТО 257 0
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Кореновск
Новая взлетно-посадочная полоса на аэродроме Кореновск (Краснодарский край)
Источник: Спецстрой России

ЦАМТО, 29 августа. На аэродроме совместного базирования "Витязево" военные строители завершают строительство объектов военной инфраструктуры – площадки для технической стоянки самолетов, эскадрильно-техническое здание и инженерные сети.

После завершения работ аэродром сможет принимать на стоянку до 18 самолетов, в том числе тяжелые транспортники Ил-76.

Также военные строители с нуля возвели эскадрильно-техническое здание, в котором, помимо необходимых помещений, будет располагаться собственная зона таможенного контроля, а также два комфортных помещения для полноценного отдыха экипажей. Помимо этого, здесь заработает комплекс связи "Сарафан" и появятся собственные полноценные диспетчерский и метеопункты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ

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