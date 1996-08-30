Александр Фомин провел встречу с министром обороны Республики Гвинея Мохамедом Диане
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Александр Фомин
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 29 августа. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Фомин 28 августа провел встречу с министром обороны Гвинейской Республики Мохамедом Диане.
В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-гвинейского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены шаги их развития.
Переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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29.08.2017
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