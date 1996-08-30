После учений "Запад-2017" все военные вернутся в места дислокации
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Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 29 авг - РИА Новости. До 30 сентября личный состав, техника вооруженных сил Белоруссии и РФ вернутся в места постоянной дислокации после учений "Запад-2017", заявили в Минобороны Белоруссии.
Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. МИД РФ ранее сообщил, что в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих (из них 5,5 тысячи - российских), также планируется задействовать около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.
"До 30 сентября личный состав, вооружение и техника вооруженных сил Белоруссии будут возвращены в места постоянной дислокации, а вооруженных сил России - на свою территорию", - заявил во вторник в Минске начальник генерального штаба ВС - первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев.
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29.08.2017
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