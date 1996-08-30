Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Севфлот провел учение по обороне крупного промышленного объекта в Арктике

30.08.2017 РИА Новости 164 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребители Су-33
Истребители Су-33 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота приземляются на аэродром «Североморск-3»
Источник: Михаил Фомичев / РИА Новости

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Северный флот провел учение под руководством вице-адмирала Николая Евменова по обороне крупного промышленного объекта в Арктике, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"На севере Красноярского края под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова состоялось самое масштабное в Арктическом регионе межвидовое тактическое учение сил Северного флота… перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия", - сказал он.

По словам Серги, в ходе учения были отработаны взаимодействие и совместное выполнение задач на Крайнем Севере подразделениями арктической бригады ротными тактическими группами ВДВ и спецназа при поддержке авиации и артиллерии, высадкой воздушного десанта с вертолётов Ми-8.

Серга отметил, что подобные мероприятия на Таймыре проходят уже во второй раз. По сравнению с прошлыми, в нынешних учениях задействовано практически в два раза больше личного состава и боевой техники, также впервые применялась самоходная и реактивная артиллерия. По легенде учения, в район расположения промышленного объекта проникли несколько диверсионных групп. Они были обнаружены дозором разведчиков, которые сообщили о нарушителях в штаб группировки.

Получив сигнал об угрозе нападения на важный промышленный объект, командование приняло решение о нанесении артиллерийского удара по крупным скоплениям противника из батареи РСЗО "Град" и самоходных гаубиц "Гвоздика". Также был нанесен авиаудар бомбардировщиками Су-24 и вертолетами огневой поддержки. В тыл к условному противнику были переброшены группы спецназа и ВДВ. К месту проведения учения также вышли подразделения арктической бригады Севфлота и ВДВ на штатной технике для окружения и подавления сопротивления диверсантов.
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Гвоздика
Град РСЗО
Ми-8
Су-24
Проекты
Арктика
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.08 14:14
  • 1
Россия сделала бюджетную версию С-400
  • 30.08 14:01
  • 1
Разведке вернули бесшумные пистолеты
  • 30.08 13:29
  • 96
Вверх-вниз
  • 30.08 12:27
  • 2
В Минобороны пообещали экипировку "железных солдат" в армии через 50 лет
  • 30.08 12:21
  • 5
Оборонка ищет 25-й кадр
  • 30.08 12:14
  • 11
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
  • 30.08 11:55
  • 2
Индонезия ждет решения России по бартеру истребителей Су-35
  • 30.08 11:43
  • 34
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 30.08 11:29
  • 1
Двигатель для скоростного вертолета может быть создан за год - разработчик
  • 30.08 11:01
  • 1
Летные испытания авиадвигателя для самолета Ил-112В начнутся в сентябре - разработчик
  • 30.08 10:36
  • 1
Станция New Horizons может принять на борт новое послание человечества во Вселенную
  • 30.08 10:33
  • 1
Корпорация Boeing заявляет о том, что истребитель F/A-18E/F Block III может взлетать с трамплина
  • 30.08 10:32
  • 4
Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия
  • 30.08 10:30
  • 4
Отжали
  • 30.08 10:06
  • 6
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
другие обсуждаемые темы